Elisa Mouliaá carga contra los que la critican: "Ni en el circo romano te saltaban al cuello como esta panda"

La presentadora y actriz Elisa Mouliaá está siendo la protagonista de una gran polémica tuitera y es que su alegato en contra de 'La isla de las tentaciones' y de los espectadores que optan por verlo ha desatado infinidad de comentarios negativos en redes sociales ya que son muchos los que no entienden que la que fuese presentadora de 'TVEmos' desprecie así un programa de televisión e incluso afirme de forma tajante que se inventaban las tramas del mismo y que todo era un gran montaje.

Andrea Gasca y Elisa Mouliaá

Durante todo el día, Mouliaá no dudó en responder a muchos internautas, anónimos y conocidos, que criticaron sus palabras. "¿Todos los vídeos que presentabas en el programa de la RTVE eran verdaderos, o alguno estaba editado? Ya está bien que a los que curramos en Telecinco se nos considere la mierda y al resto que hacéis entretenimiento en otras cadenass¡ seáis guays pero no os ve nadie", le escribió Torito. La actriz no dudó en responder que "los vídeos eran verdaderos", dejó claro que no criticó a los trabajadores, de los que cree que "hacéis un trabajo buenísimo" y respecto a la audiencia de 'TVEmos', esta sentenció: "Cuando tengas millón y medio de espectadores cada día frente a 'Gran Hermano' y 'El hormiguero' hablamos".

"La coca engancha y es nociva"

Por otro lado, un usuario anónimo criticó que Elisa llamase "telebasura" a un programa de televisión, menospreciando así el trabajo de sus compañeros. Pues bien, esta replicó también de forma tajante, afirmando que "la coca también engancha a muchos y es nociva, los toros son maltrato animal y las cosas que no son éticas no lo serán jamás. Como se ha ido impugnando la violencia machista, antes o después el circo de verduleros, prostitución de sentimientos y televisión para alelar, tendrá sí o sí que terminar".

Paralelamente, Pablo del Pozo Gómez, reconocido director de programas, no dudó en recordarle que "todo se puede criticar sin necesidad de faltar al respeto a compañeros que trabajan duro para sacar un programa (...) y sin necesidad de echar por tierra el trabajo de nadie faltando a la verdad". Mouliaá se defendió entonces diciendo que "nadie está tirando por tierra el trabajo de nadie. De hecho los trabajadores hacen un trabajo impecable. Ahí tienes la muestra de esos millones enganchados. Se pone en tela de juicio la moralidad del contenido y su juego sucio. Pero allá cada uno".

Pero la cosa no quedó ahí y es que Hilario Portales, que trabajó como redactor de 'La isla de las tentaciones 1' no dudó en defender el programa del que formó parte. "No cuentes mentiras que pretendan dejar mal a los trabajadores del programa: trabajé en la edición del año pasado y no, no se inventan todo. Os encanta decir que nada de lo que pasa en la tele es cierto, tal vez para autocomplaceros. Pero no", tuiteó este. Mouliaá simplemente se limitó a responder intentando dejar en evidencia al periodista: "No se inventan todo". Me ha encantado".

El nuevo alegato de Mouliaá

Pues bien, tras varias horas en las que hemos visto cómo respondía críticas y retuiteaba comentarios positivos, la presentadora ha lanzado otro contundente tuit quejándose de lo que ha vivido en las últimas horas. "Ni en el circo romano te saltaban al cuello como lo ha hecho esta panda por decir lo que pienso. A ver si luchamos una televisión ética que no venda carnaza, prostituya sentimientos y engañe a la gente dando una verdad manipulada. Que por ser la coca la que consumida no deja de ser la más insana", ha escrito esta, una respuesta que evidentemente ha recibido también críticas.