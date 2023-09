Por Franc Recio Martínez |

Las mañanas televisivas están a punto de contar con un nuevo formato y el regreso de una cara conocida. La 1 estrena este lunes 4 de septiembre 'Mañaneros' con Jaime Cantizano. El presentador, antes de la llegada del magacín ha querido charlar con FormulaTV sobre cómo va a ser la nueva apuesta de RTVE y por qué ha querido sumar este reto a su carrera televisiva.

Empiezo a hablar en mayo y sé que ya llevaban planeándolo todo un mes atrás. En abril empezaron a intentar construir la idea. He acortado las vacaciones y me he incorporado antes de lo previsto.

¿Te pensaste mucho si aceptar el proyecto?

No, en el mismo momento en el que me tome el café con el director y me dijo lo que quería hacer pensé: "Pensaba que iba a llevar una vida tranquila con la imagen consolidada como comunicador radiofónico". Cuando me preguntaba qué me quedaba por hacer yo siempre decía un magacín que combinara la actualidad y el entretenimiento y eso va a ser 'Mañaneros'. Antes de que existiera 'Espejo público' me propusieron hacer las mañanas de Atresmedia y dije "quiero". Ahora es muy curioso porque voy a hacer 'Mañaneros'. Hubo un cambio estratégico, ya estaba 'Aquí hay tomate' y me pidieron hacer las tardes y yo me resistí, pero evidentemente tenía un contrato de cadena y tenía que hacerlo. Hice la tarde, he hecho mucha noche y ahora la mañana.

¿Cuando aceptaste ya sabías que no iba a estar Ana Rosa Quintana? ¿Pudo influir en tu decisión?

Déjame pensar la fecha. No recuerdo si ya se sabía, creo que había algún dato. No influyó porque difícil está todo. A mí me enseñaron el tener que llegar y el tener que conseguir el éxito. Ahora ya lo he relativizado. Si Ana Rosa estaba o no, no me dio miedo, lo tuve claro. En mi carrera he tenido muy buenos resultados y otros programas que no han funcionado. Sin dramas, no es lo definitivo. Todo me lo tomo así.

¿Su ausencia crees que os va a beneficiar?

Es una oportunidad porque es golpear y llamar a la pantalla para decir que si están buscando, aquí estamos. Es un momento muy interesante, en la mañana y en la tarde. Van a ocurrir muchas cosas esta temporada y la siguiente.

¿Has podido hablar con Ana Rosa o con Susanna Griso?

Conozco a Ana Rosa y con Susanna Griso. Con Ana Rosa no he podido hablar y con Susanna he colaborado hasta hace poco. Es extremadamente generosa y hablamos de persona a persona. Se alegra de las cosas buenas que le pueden pasar a las personas con las que están.

Has reivindicado el acento en el programa, parece que van a estar muy presentes.

Si ya estamos todos y nos entendemos, tenemos que mostrarnos orgullosos. Le dije al director que nos va a servir mucho que tengamos a andaluces, a catalanes y a gente de todas partes. La gente se va a sentir identificada. Evidentemente que todos sean profesionales, pero se ha buscado que este programa tenga acento.

¿Vas a seguir en la radio los fines de semana?

Le tengo que agradecer mucho a Atresmedia el respeto y cariño. Tenía un compromiso previo y llevo siete años haciendo 'Por fin no es lunes' muy contento y con grandes datos. La radio me ayudó a tomar otro camino profesional y otra faceta, otra manera de contar las cosas. Tengo un compromiso con 'Mañaneros' y con Atresmedia y voy a seguir y a estar en ambos. Vamos a buscar la manera de poder compaginarlo. Hoy en día se puede hacer radio desde casa, pero descansar los viernes no está ahora mismo en mis planes sinceramente.

¿Cómo vas a poder compaginarlo todo?

Yo hay algo que tengo claro y es que hay que hacer el hueco para la vida personal. En los últimos años he tenido tiempo para mí y para estar con mi enano. En eso voy a ser inflexible. Necesito las tardes para mí. Nos educaron con "el tienes que llegar" y eso nos ha sometido a un estrés.

¿Crees que se trabaja de forma diferente en la televisión pública?

Voy a tener un ejercicio mental porque trabajo en una empresa privada los fines de semana y en una empresa pública durante la semana en la que todos los ciudadanos tienen que verse representados. Eso me supone responsabilidad y ser especialmente cuidadoso. Es un reto.

¿Eso implica que vayas a cohibir tu libertad de opinar?

En la televisión pública, creo que el comunicador tiene que invitar a que se haga el análisis y limitar la opinión. Es una responsabilidad porque todos los espectadores que pagan con su dinero la televisión pública se tienen que ver representados.

También habrá corazón en 'Mañaneros', ¿cómo ha evolucionado este tipo de información?

Hace ya casi 16 años de '¿Dónde estás corazón?' y ha cambiado todo. En aquel momento la televisión y la crónica social cambió radicalmente, también el corazón. Yo creo que ahora se busca información, pero se recupera una manera de hacer corazón lejana al reality, más analítica, más de entretenimiento. No sé si más serio, pero informamos con rigor. Por eso intentamos que quien se siente aquí sepa de lo que habla.

El corazón atraviesa una etapa de cambios y desde Telecinco están fichando muchos rostros por Atresmedia, algunos excompañeros tuyos. ¿Te gustaría recuperar a alguien para 'Mañaneros'?

Yo no soy nada nostálgico. Estoy en el momento en el que estoy y con las herramientas que tengo. Es otro momento televisivo y otro momento personal.

¿Quieres coincidir con alguien de 'DEC'?

La televisión te hace que no sepas con quién vas a coincidir, es una rueda.

Hay tres partes en el programa, política, actualidad y corazón. ¿Qué sección te gusta más?

Me gusta mucho la actualidad, me gusta la política y tengo debilidad por los testimonios. Hay grandes historias de gente anónima que merecen ser contadas.

¿Cómo estás participando en el programa a nivel creativo?

Me están dejando opinar mucho. Yo he visto mucha televisión norteamericana y me gustaba mucho la idea de tres presentadores y eso da mucho juego. He insistido mucho en la idea de entretenimiento. El alma tiene que ser entretenimiento sin olvidar a la actualidad. Es lo que reclama la gente. Hacer información política y los sucesos son complicados, pero encontrar la fórmula del entretenimiento puro es muy difícil.