'Mañaneros' recluta a Villacís y Margallo y promete "acompañar, entretener e informar" en La 1

Por Redacción |

Las mañanas televisivas se alterarán considerablemente en la inminente nueva temporada. En las próximas semanas, las generalistas recuperarán la normalidad en esa franja tras el verano y, en varios casos, se producirán cambios profundos. Mientras Antena 3 se seguirá aferrando a 'Espejo público', Telecinco reemplazará 'El programa de Ana Rosa' con 'La mirada crítica' y 'Vamos a ver' y, por su parte, La 1 no será menos y desde el 4 de septiembre incluirá en sus parrillas 'Mañaneros'.

Los presentadores de 'Mañaneros'

El programa producido por RTVE en colaboración con La Cometa TV, con Jaime Cantizano a las riendas y Miriam Moreno y Marc Santandreu como escuderos del veterano presentador. Antes de su cercano lanzamiento,con una rueda de prensa a la que hemos tenido la oportunidad de asistir, y en la que

"Siempre me han preguntado qué me quedaba por hacer y respondía que pensaba en las mañanas y en el magacín. Ya tengo el regalo", arrancaba Cantizano, sentado junto a sus compañeros en el Estudio 6 de Prado del Rey. "Estoy muy sorprendido porque conozco el músculo que tiene RTVE y sus puntos fuertes, pero me ha sorprendido en todos los terrenos. Desde el plató hasta el equipo que me he encontrado. Me siento subido en un transatlántico mañanero". Además, el conductor resaltaba su propósito: "acompañar, entretener e informar".

"Vamos a insistir en la idea de familia, de grupo y de ven y siéntate con nosotros. Todos los grupos y cadenas tratamos los mismos temas, lo importante es cómo se cuentan las cosas", añadía Cantizano. En esa misma línea, Miriam Moreno prometía empezar con mucha energía: "Arrancamos con mucha ilusión. Tener un buen equipo es primordial". Por último, Marc Santandreu valoraba su progresión y la oportunidad que supone 'Mañaneros': "Paso de la información mas pura a aprender del entretenimiento. Va a ser un viaje maravilloso y se va a transmitir a las casas y a quiten quiera acompañarnos".

Presentación de 'Mañaneros'

Tres claves y mucha política

El director del programa, Eduardo Blanco, esgrimía las virtudes con las que se tratará de convencer al público en un horario tan disputado: "Los componentes de cualquier magacín son tres: corazón, actualidad social y política. Arrancamos el lunes con una mesa política diferencial. Todos los días habrá políticos y periodistas. 'Mañaneros' viene para quedarse. Viene para permitir que La 1 alcance el liderazgo. Hemos ido al mercado y hemos comprado los ingredientes más frescos".

En esa lista de la compra, repleta de políticos, se encuentran nombres como Begoña Villacís, José Manuel García-Margallo, Guillermo Fernández Vara o Carolina Bescansa, que cubren el amplio espectro que va desde la derecha hasta la izquierda. Todos ellos serán vitales en la mesa política del programa, donde se analizará la actualidad. De la misma manera, expertos como Javier Aroca, Pilar Velasco, Antón Losada, Ainhoa Martínez, Toni Bolaño, Nuria Ribó y Fátima Iglesias también prestarán su conocimiento en la mesa de debate.

A ese amplio repertorio de voces también se suma la periodista Pepa Jiménez, que explicará el lunes en directo a qué se debía su larga ausencia de la televisión. "Estaba en mi casa y me llama Eduardo y me pregunta si me siento cómoda para volver con este programa. Empezó a dolerme la cabeza y a darle vueltas. Al final aquí estoy con mucha ilusión y noticias porque es mi profesión. Cada día estaremos informando del corazón. Contadas de otra manera, como yo sé contarlas", remataba la cronista.

Desde la perspectiva de RTVE, representada por Maribel Sánchez Maroto, directora de Magacines, se aclaraba que 'Mañaneros' se extenderá a lo largo de tres horas y cuarto y tendrá un objetivo primordial a lo largo de ese plazo: "Arrancamos temporada con muchos estrenos y desde el lunes cogerá el relevo a 'La hora de La 1'. El trío de presentadores os va a conquistar desde el primer momento. Todo el equipo pretende hacer lo que sabemos hacer en esta casa. Informar desde el rigor".