Por Alejandro Rodera |

Movistar Plus+ ha arrancado la nueva temporada televisiva con el regreso de una de sus series originales más populares, 'Rapa', y en la primera mitad de octubre seguirá poniendo el foco en su thriller gallego, que llegará a su fin el jueves 10. Sin embargo, antes de cambiar la hoja del mes también brindará a sus suscriptores otro contenido tan potente como la docuserie 'No tenéis ni **** idea (30 de septiembre), en la cual Luis Enrique, entrenador del PSG, concederá una inusual visión de su vida profesional y personal.

Zachary Quinto en 'Mentes brillantes'

Estrenos de series

'Ambición y mentiras' (Estreno - 1/10)

'Essex County' (Estreno - 4/10)

'Prisoner' (Estreno - 9/10)

'Mentes brillantes' (Estreno - 11/10)

'Showtrial' (Temporada 2 - 13/10)

'Querer' (Estreno - 17/10)

'Vienna Blood' (Temporada 4 - 18/10)

'Amor sin wifi' (Estreno - 22/10)

'This Town' (Estreno - 29/10)

'Sueños de libertad' (Temporada 1 - 31/10)

'Bellas Artes' (Temporada 2 - Por confirmar)

Estrenos de películas

'Os reviento' (1/10)

'El exorcismo de Eastfield' (2/10)

'Wonka' (4/10)

'Vincent debe morir' (8/10)

'Top Gun: Maverick' (11/10)

'Blue Giant' (15/10)

'Asalto a la comisaría (Jericho Ridge)' (16/10)

'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' (18/10)

'La extorsión' (20/10)

'Fremont' (21/10)

'Paradise Is Burning' (21/10)

'Menudas piezas' (25/10)

'The Beast (La bestia)' (28/10)

'Tenement' (28/10)

'Stopmotion' (29/10)

Gran variedad de series internacionales

Una vez entrados en octubre, podremos ver(17 de octubre), que llegará a la plataforma tras su paso por la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. En este drama, que supone la primera incursión televisiva de Alauda Ruiz de Azúa (' Cinco lobitos '), una mujer. Además, en las próximas semanas también debutará la, tan solo medio año después del debut de la primera.

Más allá de las producciones propias, los clientes de Movistar Plus+ también podrán acceder a un amplio abanico de novedades de diferentes rincones del mundo. Por ejemplo, desde Estados Unidos llegará el drama médico 'Mentes brillantes' (11 de octubre), que supone el regreso de Zachary Quinto al ámbito de las networks. Desde Reino Uniro llegarán 'Ambición y mentiras' (1 de octubre) o 'This Town' (29 de octubre), que son las nuevas obras de los productores de 'Line of Duty' y del creador de 'Peaky Blinders', respectivamente.