Movistar Plus+ le "roba" la cuenta a 'La resistencia' para aprovechar sus 3 millones de followers en Instagram

¿Qué empresa estaría dispuesta a perder millones de seguidores? Absolutamente ninguna. Y Movistar Plus+ no iba a ser menos. Tras el sonado fichaje de David Broncano por Radiotelevisión Española y el final de 'La resistencia', la plataforma de streaming ha visto como la cuenta de Instagram del programa se quedaba obsoleta. Aprovechando que son los titulares de la misma y los 3 millones de seguidores que tiene, la compañía ha reciclado esta cuenta para convertirla en la oficial de Movistar Plus+.

'La resistencia'

Para intentar evitar una fuga de followers de 'La resistencia' y hacer más orgánica la transición, han publicadoy aprovechan este escaparate para promocionar sus propios proyectos. Javier Coronas Javier Cansado aparecen en este Reel que marca un antes y un después en la cuenta.

"Muchachada, creo que David ha dejado algunas cosas en herencia. Y creo que me ha dejado a mí la plaza gorda del parking porque yo tenía una muy pequeña rodeada de cuatro columnas y me las comía todas. Y las columnas también", comienza diciendo Coronas. "Esto de las redes es como darle de comer a las palomas. ¿Y qué hacemos con esa cuenta si ya no hay programa? Porque a mí no me gusta tirar las cosas y yo no me veo de tiktoker porque me falta ritmo", añade Cimas.

La herencia de Broncano

"Ya lo dice Cimas, esto de las redes es como darle de comer a las palomas. Así que aquí estamos, nos quedamos la cuenta, la plaza de parking y hablamos de cine, series, documentales y deporte", afirma Movistar Plus+ en el texto que acompaña al post. De este modo, se repite el caso de 'Sálvame', cuya página de Facebook fue reutilizada por Mediaset España para convertirla en Salseos.