A pocos días de que arranque el año 2024, la televisión pública sueca SVT y la Unión Europea de Radiodifusión (UER) presentaron el diseño del escenario del Festival de Eurovisión 2024, diseñado por Florian Wieder y Fredrik Stormby, el martes 19 de diciembre, con la promesa de "una experiencia única de 360º" en las citas que tendrán lugar entre el 9 y el 11 de mayo del próximo año.

El escenario que se construirá Malmö Arena, de la ciudad sueca de Malmö,. Esto supone que será la primera vez que se pueda llevar a cabo una realización desde todos los ángulos, además de permitir que el público rodee por completo el escenario., además de la última tecnología en iluminación y vídeo.

"No habíamos visto nada parecido antes en el festival. El concepto nos brinda infinitas oportunidades para crear espacios y expresiones únicas, tanto para los concursantes, como para los invitados", valoró la productora ejecutiva de la SVT, Ebba Adielsson, tras presentar el diseño "con gran orgullo" junto al equipo. Una creación que calificó de "sencillamente fantástica", al igual que vaticinó que "será muy divertido ver el resultado final".

Por su parte, Florian Wieder, diseñador de producción del proyecto, se mostró "orgulloso de ser parte de un equipo de ensueño" con el que habían creado "algo nuevo y diferente", después de haber trabajado siete veces en el festival desde 2011. "Todos tenemos la misma visión de lo que debería ser este espectáculo y cómo llevar Eurovisión al siguiente nivel, y para mí Suecia es siempre una garantía de buena música y entretenimiento", añadía el diseñador.

