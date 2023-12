Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Reino Unido se une a la lista de países que ya cuentan con su representante en el Festival de Eurovisión 2024. Los británicos han anunciado, durante la final de '¡Mira quién baila!', que Olly Alexander, vocalista de Years & Years', viajará hasta Suecia para intentar hacerse con el micrófono de cristal. Gracias a su trayectoria como cantante, el artista ha conseguido seis nominaciones a los Brit Awards y ha colaborado con grandes intérpretes como Kyle Minogue.

Olly Alexander en 'It's a Sin'

Sin embargo, su trayectoria profesional traspasa la industria de la música, ya que. Dentro de esta faceta del representante británico, destaca su personaje en ' It's a Sin ',. Además, a pesar de que la canción con la que irá a Malmö no se desvelará hasta 2024, sí que, a quien le produjo "Houdini".

"Desde hace muchos años he querido ir al certamen porque me parece muy divertido y emocionante, es una mezcla maravillosa y caótica de estilos musicales, y las actuaciones son espectaculares", ha revelado el artista, quien todavía no se cree que vaya ha formar parte del festival. "¡Voy a abanderar al Reino Unido de la manera más gay posible!", ha afirmado Olly Alexander, el cual piensa que es el momento perfecto para ir a Eurovisión, puesto que ha comenzado a publicar música con su nombre propio.

Reino Unido en Eurovisión

El protagonista de 'It's a Sin' buscará mejorar la mala marca conseguida en 2023 por Mae Muller y su tema "I Wrote a Song", con el que Reino Unido no pudo pasar de la penúltima posición. Olly Allexander intentará que su país se haga con su sexto micrófono de cristal tras 26 años sin poder alcanzarlo. Cabe destacar que, en 2022, Sam Rayder estuvo muy cerca de alzarse de la victoria, siendo solo superado por Ucrania. Asimismo, la situación de este último país hizo que, en el 2023, los británicos pudieran organizar el certamen en su territorio, más concretamente en Liverpool.