Eva Isanta recuerda su mala racha tras 'Farmacia de guardia' y cómo se vengaba de sus clientes siendo camarera

Eva Isanta es uno de los personajes más queridos de la televisión. Muchos la conocieron en 'Farmacia de guardia', pero es con 'Aquí no hay quien viva', con su personaje de Bea, cuando alcanzó la fama y ganó el cariño de todos los espectadores. La actriz ha participado en una entrega de 'Trono de sensaciones', de 8TV con Jordi Anjauma, donde ha repasado su infancia, sus inicios y ha desvelado algún nuevo detalle de 'La que se avecina'.

Eva Isanta

Repasando sus primeros años, Isanta cuenta que se ha "criado en la calle, en una zona de Getafe donde había pandillas. Si hubiera vivido más tiempo hubiera sido pandillera". Además, reconoce que su educación fue conservadora, pues tenía un padre militar y estuvo en un colegio religioso, pero matiza: "Yo era liberal". Dicho este término, la actriz añade: "No me gusta hablar de mi ideología política pero mi ideología es bastante más liberal que la del Partido Popular".

Sobre la situación del Covid, afirma no ser "nada miedosa ni hipocondriaca, no he tenido ningún enfermo ni muerto cercano" y reconoce, con "pudor", que "el confinamiento ha sido para mi una experiencia positiva a nivel interior". Aun así todavía no cree ni descree la situación, ya que "todo está en estudio todavía" y no se atreve a dar ninguna afirmación tajante como han hecho otros. Y hablando de salud, es el momento perfecto de recordar su paso por 'Farmacia de guardia', donde daba vida a Isabel Segura Cano.

Su dulce venganza

Participó en esta serie de Antena 3 hasta el año 1995 y recuerda la etapa posterior como una mala racha, cuando se quedó en el paro. Empezó a trabajar como camarera y ahora reconoce lo siguiente: "Tuve con algunos clientes venganzas personales cuando me sentía maltratada". Antes de dejarnos con la duda, cuenta qué es lo que hacía como camarera: "Chupaba el hielo que les servía con alevosía", confiesa.

Eva Isanta, junto al equipo 'Trono de sensaciones'

Después llegaron nuevos papeles como actriz y también ha recordado en esta entrevista lo duro que fue trabajar en 'ANHQV', ya que "la producción se pisaba con la escritura de los guiones y con la grabación y la emisión". Sin embargo, aquello ya es agua pasada y ahora está encantada con su papel de Maite Figueroa en 'LQSA', del cual ya se habría despedido (por ahora). "Tenemos dos finales posibles, no sabemos cuál darán", asegura.

La marcha de Edu García de 'LQSA'

Pese a que durante los 13 años de 'La que se avecina' han entrado y salido muchos interpretes, una de las marchas más sonadas fue la de Eduardo García, e Isanta se ha pronunciado al respecto, afirmando que "su salido fue por su edad e inexperiencia. No escucho su música aunque el reguetón y el trap son unos males necesarios y se han de filtrar por sus tintes machistas", afirma.