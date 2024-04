El polémico final de 'Shogun', explicado

Por Diego López |

Esta noticia contiene spoilers

(Spoilers de toda la primera temporada de 'Shogun')

El episodio 10 de la primera temporada de ' Shogun ', titulado "A Dream of a dream" - "El sueño de un sueño"- pone fin a la adaptación de la novela de James Clavell de 1975 en FX / Disney+., que ofrece conclusiones pero no el desenlace esperado por muchos.

Y es que, a lo largo de los nueve anteriores capítulos, la serie nos ha ido preparando para el supuesto desenlace que iba a enfrentar a Toranaga con Ishido en su llegada para recuperar el trono en Osaka. Sin embargo, esta batalla no se muestra en la serie, en un final que en su lugar opta por ir desvelando pequeñas resoluciones de las tramas abiertas por sus múltiples personajes.

Se trata, por un lado, de algo a lo que 'Shogun' nos ha venido preparando desde hace tiempo, cuando el plan de "Crimsom sky" ("Cielo carmesí") pasaba por recuperar Osaka sin ninguna espectacular ni gran batalla. También habían avisado los creadores de la serie, asegurando que 'Shogun' se acabaría pareciendo más a 'Succession' que a 'Juego de Tronos', como en parte este desenlace ha demostrado.

¿Consigue Toranaga convertirse en Shogun?

Sí, aunque la serie no lo muestra. Los verdaderos planes de Toranaga siempre han sido un misterio tanto para el espectador como para la mayoría de los personajes de la serie. Poco a poco vamos conociendo que sólo unos pocos fieles son conocedores de las verdaderas intenciones de Toranaga, aunque éstas nunca se desvelan de manera clara.

En un primer lugar, sabemos que Toda Hiromatsu, la mano derecha de Toranaga, que comete seppuku al final del octavo capítulo, lo hace consciente del verdadero plan de éste, y además lo hace para dar verosimilitud a este plan. Madame Gin es -en ese mismo capítulo- el único personaje que intuye las verdaderas intenciones de Toranaga y el único que acaba vivo al terminar la serie.

La otra gran conocedora de las intenciones de Toranaga es Lady Mariko, que durante su estancia en Osaka lo deja preparado todo, incluso con su muerte. En este episodio final, es por fin Toranaga el que desvela con sus propias palabras su plan, aunque lo hace a sabiendas de que Yabushige no va a acabar vivo. En definitiva, todos los personajes que conocen las verdaderas intenciones de Toranaga no terminan la serie con vida.

La conversación entre Yabushige y Toranaga

En ese sentido, Toranaga reconoce que la parte importante de su plan ya ha tenido lugar gracias a Lady Mariko y que se enfrentarán a sus enemigos "dentro de un mes en Sekigahara". "Con la armada del heredero del lado de Ishido estaría acabado", confiesa Toranaga, "sin embargo, por las actuaciones de Mariko, Lady Oshiba se ha cansado de su alianza con Ishido, y en una carta secreta me ha prometido mantener su armada lejos del campo de batalla". "Los regentes le darán la espalda", concluye Toranaga. "Sólo entonces mi sueño acabará realizado y comenzaré un centro de poder en Edo. Una nación sin guerra y en paz".

Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, todos los personajes de 'Shogun' están basados en personas reales y la batalla de Sekigahara a la que hace mención Toranaga sucedió en realidad. Tuvo lugar el 21 de octubre de 1600 y es considerada una de las más importantes de la historia del Japón feudal. Supuso el comienzo de la era Edo y el comienzo de Tokugawa como shogun.

Lady Mariko no deja un cabo suelto en su última estancia en Osaka

Ya sabíamos que la visita de Lady Mariko a Osaka estaba planeada para desestabilizar a los regentes y al poder, pero es en este episodio donde sabemos el verdadero alcance de las acciones que realizó antes de cerrar su misión con su vida.

El plano de Blackthorne y Fuji, con la ausencia de Lady Mariko

Especialmente importante fue su conversación privada con Lady Oshiba, que tiene lugar gracias a que le hace pedirla a Blackthrone y ella acude como mera traductora. Sin embargo, es ahí cuando Mariko consigue convencer a Oshiba de que acabe apoyando a Toranaga. Lo hace a través de mensajes ocultos en los poemas que redactan y que consiguen circular libremente entre Toranaga y Oshiba precisamente porque el resto cree que son inofensivas poesías.

Por qué el final de Yabushige es crucial para saber los planes de Toranaga

En el final del noveno capítulo sabemos que Yabushige acaba traicionando a Toranaga dejando entrar a los shinobis de Ishido para asesinar a Mariko. En este episodio, Yabushige asegura que pensaba que Mariko únicamente iba a ser secuestrada. Sin embargo, las acciones de Yabushige llegan rápidamente a oídos de Toranaga.

En su reencuentro entre ambos, Toranaga confronta directamente a Yabushige, que reconoce los hechos. Su sobrino, Omi, a su vez le traiciona poniéndose de parte de Toranaga. Toranaga pronto le condena a cometer "seppuku". Yabushige pide primero otras formas de muerte y, luego, ser ayudado por el Anjin. Sin embargo, Toranaga sólo acepta ser él.

Es durante el "seppuku" de Yabushige cuando el espectador conoce todos los planes reales de Toranaga, que no sólo desvela sus intenciones, también la poca importancia que le ha otorgado a Blackthorne en todo este proceso. Confiesa que había pensado acabar con el "bárbaro" en varias ocasiones, pero que sólo le había mantenido porque le hacía reír y era una distracción para sus enemigos.

La sonrisa de Toranaga que desvela sus intenciones

La única pregunta de Yabushige que Toranaga no responde es si éste siempre había querido ser shogun. "Al final no eres mejor que nosotros, dime la verdad, me lo llevaré a la tumba", le acaba soltando. Toranaga sólo le responde "¿por qué contarle a un muerto el futuro?". En ese instante, Yabushige se clava el puñal en el estómago, y se gira para mirar a Toranaga, que le tiene que rematar. Antes de hacerlo, Toranaga le responde con una media sonrisa en la que le confirma implícitamente que sí, que ese siempre había sido su plan.

El desenlace de Blackthorne: ¿consigue abandonar Japón?

Seguramente no. Al comienzo del episodio vemos lo que aparentemente es un flash forward, con un blackthorne envejecido en su lecho de muerte, probablemente en Inglaterra, sosteniendo la cruz de Mariko, y hablando con sus supuestos nietos. Sin embargo, a medida que avanza el episodio vamos sabiendo que más que un flash forward es un sueño de lo que le gustaría que sucediese.

¿Sueño o realidad?

Varios motivos para suponer que es así: por un lado está el obvio título del capítulo. Por otro, vemos que acaba dejando caer la cruz de Mariko al agua. Además, también durante la última conversación de Yabushige, sabemos que Toranaga ha sido el responsable de destruir su barco para que éste permaneciera en Japón alejado de los portugueses. E incluso le confiesa a Yabushige que, cuando en Anjin consiga reconstruir su barco, "probablemente también lo quemaré". El personaje histórico real en el que está basado Blackthorne tampoco abandona nunca Japón.

Las otras revelaciones del capítulo final

El último capítulo de 'Shogun' nos deja también algunas revelaciones menores sobre el destino de otros personajes: Muraji, que había interactuado brevemente con Blackthorne a lo largo de la serie chapurreando el portugués confiesa que en realidad es un samurái infiltrado que lleva espiando años para Toranaga, infiltrándose dentro de los católicos.

Fuji, hasta ahora consorte del Anjin, desvela que no va a sacrificar su vida, sino meterse a monja. Aunque Blackthrone intenta evitarlo fugazmente, acaba haciéndose a la idea.

Por último, Blackthorne y Buntaro acaban reconciliándose. Cuando Toranaga recomienda a Blackthorne reparar su barco, es Buntaro, el que fuera marido de Lady Mariko, uno de los primeros que aparece para ayudarle. Sin intercambiar palabra, ambos parecen solidarizarse el uno al otro por la pérdida de Mariko gracias a su mirada.