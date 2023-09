Daniel Sancho tiene un juicio pendiente por delito de lesiones, pero la Fiscalía no solicitará su extradición

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Después de varios meses tratando el caso Daniel Sancho, sale a la luz que el hijo del actor Rodolfo Sancho tendría pendiente un juicio en España por un delito de lesiones. En noviembre de 2021, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid abrió la vista oral; sin embargo, se lleva esperando casi dos años para que se determine una fecha. Los abogados del acusado han utilizado esta causa para intentar conseguir el regreso a España del asesino confeso de Edwin Arrieta.

Daniel Sancho en su canal de YouTube

A pesar de que la defensa de Daniel Sancho comenzó el 8 de septiembre los trámites para traerlo a España para el juicio,. Las razones que han dado es que todavía no existe una fecha para la celebración de la vista y que el acusado no se encuentra fuera de España para intentar evitar a la justicia.

Otro de los motivos por los que se ha decidido no pedir que extraditen a Sancho es porque en nuestro país el presunto asesino de Arrieta no ha estado en prisión provisional y "no cabe en el momento actual solicitarlo". Además, solo se podría hacer esta petición si ya estuviese "declarado culpable o condenado". No obstante, el principal hecho por el que la Fiscalía ha rechazado las exigencias de los abogados es que el juicio oral se puede realizar mediante otras vías que no sean la presencial, como por ejemplo la videoconferencia.

Las posibles condenas de Daniel Sancho

Por este delito de lesiones que se le acusa en España, el hijo de Silvia Bronchalo se tendría que enfrentar a un año de cárcel que podría ser sustituido por una multa económica. Por otro lado, en Tailandia tiene las cosas mucho más complicadas, Daniel Sancho puede que tenga que hacer frente a una condena perpetua o a la pena de muerte. De momento, deberá esperar para conocer sus sentencias.