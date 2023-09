'Y ahora Sonsoles' planta cara al estreno de 'TardeAR' con un nuevo bombazo sobre el caso de Daniel Sancho

Atresmedia |

'Y ahora, Sonsoles' arrancó temporada con una potente exclusiva sobre el caso Daniel Sancho: el vídeo de la reconstrucción de los hechos. Ahora que se estrena 'TardeAR' en Telecinco, el programa de Antena 3 vuelve a sacar un as de la manga con nueva información sobre el caso.

Se trata de otro vídeo que tiene bastante fuerza para la investigación pues tal y como ya escuchamos en la voz en off de la promo, se trata de un testimonio que puede dar un giro al caso de Daniel Sancho, cuya investigación sigue en marcha

En la promo vemos a una persona hablando de frente a la cámara pero con una iluminación escasa con la que mantener en secreto su identidad. Sin desvelar su rostro ni su nombre, da a entender que es una expareja de Edwin Arrieta, el cirujano presuntamente asesinado a manos de Daniel Sancho.

"Si yo no hubiese dado un fin a la historia con Edwin, yo estaría en la posición de Sancho", comenta la persona que hace el testimonio. Pero aquí no queda la cosa, pues la frase más potente que dice en esta promo llega justo a continuación: "O él me hubiese matado o yo le hubiese matado".