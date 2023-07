Por Beatriz Prieto |

Los últimos meses no parecen haber sido precisamente sencillos para Concha Velasco a raíz del evidente declive en su estado de salud, después de que el pasado año se diera a conocer su ingreso en una residencia a causa de sus "problemas de movilidad". En estos últimos días, ante los insistentes rumores al respecto, su hijo Manuel Velasco ha decidido pronunciarse a través de un comunicado en el que aclara cuál es el estado de la conocida actriz.

Concha Velasco con su hijo Manuel y Jorge Javier en una de sus últimas apariciones públicas

, aseguraba el hijo de la vallisoletana, quien seguía en su residencia "acompañada en todo momento, con todas las atenciones y cuidados que precisa". El joven Velasco también aseguró que "no ha sucedido ningún empeoramiento grave en su salud", al igual que, aunque matizó que su madre "es trasladada al hospital con regularidad a recibir el tratamiento y supervisión constante que precisa su enfermedad".

Manuel aprovechó para solicitar "la misma privacidad e intimidad, cuando esto sucede, como hasta ahora". Asimismo, Manuel ha explicado que siempre tiene el móvil en silencio por "las numerosas llamadas que recibo al día, atentas siempre, a veces me veo en la necesidad, por mi propia salud mental, de 'respirar' un poco, y más los fines de semana". No obstante, el hijo de la intérprete afirmó que "respondo siempre a todos, y lo seguiré haciendo, por WhatsApp, tan pronto como me es posible".

"Pasa mucha factura a nivel emocional"

En el comunicado, Manuel aseguró que "ni mi hermano Paco ni yo hemos restringido las visitas a la residencia", puesto que "le hacen muy bien" a su madre, aunque sí que "las organizamos siempre todas con un orden, y dosificadas, para que no se fatigue". Tras las aclaraciones, Manuel daba las gracias "por el cariño que recibe mi madre, por ser la mejor actriz de este país" y se comprometía a que, "cuando de nuevo suceda, desgraciadamente, algún empeoramiento significativo de su delicada salud, no tendré problema alguno en informar debidamente de ello de nuevo, como hice en Navidad".

El hijo de la actriz también hizo referencia al hecho de que ignoró a un cámara de 'Fiesta': "También tengo una vida y otras cuestiones personales ajenas a todo esto, y sencillamente no era un buen momento para mí". Manuel esperaba con su comunicado "haber aclarado todas vuestras dudas con la educación, accesibilidad, transparencia y sinceridad" y enviaba "un abrazo lleno de afecto a todos los medios", agradecido por "vuestro cariño siempre". "Si no me extiendo más a veces, es porque esto es día a día", confesaba Manuel, en una situación que "pasa factura a nivel emocional, mucha factura".