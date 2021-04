En muchas ocasiones, los realities consiguen sorprender a los espectadores por lo que ocurre en cada trama, de hecho, alguna que otra serie ha buscado poner sobre la mesa hasta dónde puede llegar un programa de esta categoría. Sin embargo, la realidad siempre supera la ficción y Vladislav Ivanov lo ha comprobado en sus propias carnes. Tres meses después ha conseguido salir de 'Produce Camp 2021', formato chino en el que terminó casi por accidente.

Lelush en 'Produce Camp 2021'

Ivanov, conocido como Lelush para los seguidores del formato, es un chico ruso que entró a trabajar en 'Produce Camp 2021' como profesor de mandarín, idioma que controla a la perfección. Su finalidad era la de ayudar a los participantes a cantar fluidamente y con una dicción perfecta para impulsarles a llegar hasta el final y conseguir formar una boy band. No obstante, los acontecimientos comenzaron a precipitarse, llevando al ruso a ser concursante de pleno derecho.

"Me preguntaron si me gustaría probar una nueva vida", confesó Ivanov en el programa. Ante la suculenta oferta aceptó embarcarse en la aventura, pero se arrepintió en poco tiempo; sin embargo, las cláusulas contractuales le impidieron abandonar. Semana tras semana, el concursante suplicaba que la audiencia le votase para poder salir de allí, pero el criterio del público no era para nada el mismo, decidiendo mantenerle en la competición hasta la final.

¿Por qué siguió en el formato?

La desgana y el poco disfrute se palpaba en cada una de las actuaciones de 'Produce Camp 2021'. Esa pasividad y pesimismo sirvieron como todo lo contrario, de hecho, las votaciones del público ejemplificaban que el carácter serio de Lelush gustaba. Quizás fue todo lo contrario y los espectadores disfrutaban haciendo lo contrario a lo que solicitaba el concursante. Sea como fuere, por fin ha conseguido poner punto final a una experiencia que, seguro, no quiere repetir.