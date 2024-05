Por Alejandro Burrueco Marín |

Víctor Sandoval ha sido el primer invitado de Malbert en la tercera temporada de 'Querido Hater'. El que fue colaborador de 'Sálvame' ha comenzado a explicar la situación "cruel" que había vivido hacía dos días una de sus compañeras con un guardia de seguridad: "Alguien se ha acercado a la puerta (de Mediaset España), y le ha dicho: 'Señorita, que llamo a seguridad'".

El youtuber no ha tenido que tirar mucho de la lengua a su invitado para descubrir de quién hablaba, ya que la describía como una persona "tan feliz y tan contenta, que está siempre bailando".y se atrevía a hipotetizar que había sucedido mientras grababa un vídeo promocional para su nuevo formato, 'Ni que fuéramos Sálvame', a lo que el invitado ha asentido sin tapujos.

Sandoval explicaba a Malbert que la vio "azorada" y recalcaba que se trataba del mismo equipo de seguridad que había trabajado con ellos y a los que conocían desde hacía 14 años. Víctor Sandoval cree que la razón del veto es su nuevo contrato con Fabricantes, la productora de los antiguos CEO de La Fábrica de la Tele: "Como te has ido a trabajar con la productora a la que hemos cortado el cuello... Ahora tú ya no vuelves". Aunque no es el único contrato que mantiene Lozano fuera de Mediaset, puesto que ha colaborado en 'Mañaneros' de La 1 y ha concursado en 'Baila como puedas', de la misma cadena.

Siguiendo con el cierre de 'Sálvame', Sandoval ha aprovechado el altavoz del podcast para arremeter contra las decisiones en la parrilla de Mediaset: "Es una decisión política que Ana Rosa Quintana esté por las tardes porque coincidió con las elecciones y ahora a ver cómo la levantas". 'TardeAR' fue el programa elegido para suplir el vacío abismal que dejaba 'Sálvame' en las tardes de Telecinco. El madrileño ha contado que Quintana "dijo que hacer menos de un 16% de share sería un fracaso", un dato alejado de la realidad que vive actualmente el programa.

El tema favorito de Víctor Sandoval

Como no puede ser de otra manera, Sandoval ha vuelto a revivir momentos de su polémica relación con su exmarido : "Llevaba 20 años con él y me robó todo". Añadió que tuvo que empezar de cero: "¿Sabes cómo es volver a pensar en cómo pagar la luz y todo al final de mes cuando yo ya tenía un pastizal?". Además, no le importa que se haga mofa con que siempre hable de lo mismo, lo que Malbert ha catalogado como "vender su vida". No obstante, el tertuliano ha contestado que él iba a trabajar como colaborador y que contaba sus problemas voluntariamente y sin cobrar de más porque era "liberador".