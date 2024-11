Por Alejandro Burrueco Marín |

Tal y como avisó Iker Jiménez en su comunicado en X, el equipo de 'Horizonte' tomaría medidas con su reportero Rubén Gisbert por haberse manchado aposta en el barro de Alfafar para aparecer en la conexión cubriendo la información de la DANA. De hecho, el programa prescindirá del valenciano tras sus actos, pese a que Gisbert asegura que su intención fue que no se notase que fue un falso directo.

Ruben Gisbert en 'Horizonte'

Jiménez colaboró con Gisbert por ser un vecino de la zona afectada, ya que no era un colaborador habitual del programa. No obstante, el presentador no volverá a contar con él: "". Jiménez aprovechó para aclarar que no tiene nada que ver con el asunto: "".

"¿Ayer me arrodillé en el barro en medio de las conexiones que hacíamos? Sí. ¿Lo hice para que se viera barro en mis rodillas a pesar de que llevo siete días de barro hasta arriba? Sí", admitió Gisbert en un sus stories de Instagram. El valenciano ha explicado por qué lo hizo: "La primera conexión fue grabada, cuando me meto en el garaje lleno de barro hasta las rodillas era grabado y yo no puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas".

El motivo de su error

Sin embargo, minutos antes de este comunicado Gisbert lanzó otro en X visiblemente más alterado en el que el principal motivo que daba a su error era que realmente no es reportero, describiéndose como un "divulgador y activista" dedicado a "la acción política" en su canal de YouTube. Gisbert borró este vídeo para lanzar el nuevo comunicado más sosegado, pese a que una hora después volvió a publicarlo.