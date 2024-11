Pillan a un reportero de 'Horizonte' manchándose de barro aposta e Iker Jiménez anuncia que tomará medidas

Por Alejandro Burrueco Marín |

La televisión está volcada con los afectados por la DANA para dar la última hora de la información, así que Iker Jiménez intercambió su 'Cuarto milenio' por 'Horizonte' durante la noche del domingo 3 de noviembre. Sin embargo, no han quedado exentos de polémica, ya que un usuario ha compartido a través de X cómo uno de los reporteros del espacio de Jiménez se manchaba de barro a propósito antes de su conexión.

Rubén Gisbert en una conexión con 'Horizonte'

Fue Rubén Gisbert, desde Alfafar, quien se arrodilló en el barro manchándose los pantalones. El vídeo ha llegado al propio Iker Jiménez, que no ha tardado en pronunciarse: "". El presentador ha felicitado la labor que había estado haciendo su compañero, pero sin entender esta actitud: "".

"Estoy francamente disgustado en un momento que era de euforia de ayudar", ha continuado Jiménez. "He hablado con él y no lo puedo entender", ha añadido el presentador afirmando que el vídeo le ha dejado "mal cuerpo" y se ha quedado "de piedra". Jiménez ha asegurado que tomará medidas: "Tomaré la medida directa y recalcitrante de decir: 'No puedo contar contigo, me has fallado'". "Se va a intentar usar como campaña para intentar manchar todo un proceso de gente ayudando", ha temido el comunicador.

Aqui el amigo @gisbert_ruben viendo que está poco manchado para entrar en la tv, se tira al suelo de rodillas para mancharse más. Felicidades @cuatro, @mediasetcom @navedelmisterio, no teneis vergüenza pic.twitter.com/UShUKU8iks — Jesus (@JesusMalaga) November 4, 2024

Rubén Gisbert se pronuncia

Gisbert ha lanzado su propio comunicado, que lo ha borrado más tarde: "Acabo de ver la que hay liada en Twitter y en algunos medios con el vídeo de un curioso". "Se ha viralizado por parte de quienes quieren que se viralice" ha sentenciado Gisbert concretando que no es "reportero", sino "divulgador" y "activista". El valenciano ha explicado bastante molesto que se manchó para que no se notase que su conexión era en falso directo, puesto que ya estaba manchado antes y la lluvia le limpió la ropa. En Instagram, Gisbert ha subido una versión del comunicado en la que aparece más calmado.

Otras polémicas

Durante la emisión, el programa sumó otra polémica por las declaraciones de un colaborador mientras ondeaba la bandera de España: "Me llamo Ángel Gaitán y soy facha, poned este vídeo en todos los lados". "Me he enterado que ser facha es algo parecido a lo que yo pensaba que era ser normal: ser español, querer a tu país, trabajar y llevar desde el miércoles unas seis horas dormidas", explicó Gaitán narrando a continuación su experiencia ayudando en la zona cero de los afectados por la DANA en Valencia.

Por otro lado, el coronel Pedro Baños también fue señalado por difusión de bulos tras afirmar que no existen imágenes del momento en el que rompieron el cristal de Pedro Sánchez y que podría ser una estrategia política para victimizarse. Carmen Porter respaldó esta idea, pese a que sí se han recogido imágenes del momento. Además, Beatriz Talegón criticó que el Gobierno no hubiese mandado militares a Valencia, aunque sí se han desplegado todas las unidades pedidas por la Generalitat, que mantiene el mando en la tragedia.