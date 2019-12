La inversión publicitaria pierde 100 millones este 2019 e inicia un retroceso hacia los años de la crisis

A punto de terminar diciembre llega la hora de hacer balance de este año que se va. Si 2019 cierra con una reducción en el consumo anual, también lo hace con bajadas en inversión publicitaria, ya que se estima que la industria pierda alrededor de 100 millones de euros, un descenso que coloca al sector en los años inmediatos al término de la crisis. La publicidad en televisión en 2019 registra así el mismo dato de facturación que 2015, el segundo año de recuperación tras la recesión económica, tal y como se detalla en el Análisis Televisivo de 2019 elaborado por Barlovento Comunicación en datos del informe de INFOADEX.

Desde 2014 se habían vivido periodos al alza, pero ya en 2018 la inversión bajó a 2.123 millones, una merma de 20 millones de euros respecto a 2017. Este año, la diferencia es mucho mayor, lo quey se aproxima poco a poco a los años de recesión. Súmese a todo esto la preocupación por las grandes transformaciones del panorama de consumo audiovisual y la

Inversiones en publicidad en 2019

En un desglose por sectores, la inversión publicitaria pondera de la siguiente manera:

-Televisión nacional en abierto: 1.278,5 millones (-85,5 millones que 2018)

-Televisiones autonómicas: 61, 8 millones (-8,9 millones que 2018)

-Canales de pago: 73,2 millones (-0,2 millones que 2018)

Sin embargo, no todo son malas noticias para la televisión, ya que en el primer periodo de medición de 2019 (enero a septiembre), acumula casi el 50% total de la inversión en medios de comunicación. De entre todos los canales de distribución son Mediaset y Atresmedia los que se llevan casi la totalidad de la publicidad, ya que entre los dos suman el 85%, índice que mantienen desde 2012. De los dos operadores, es Mediaset quien tiene más porcentaje, con alrededor del 44% de la inversión publicitaria frente al 41% de Atresmedia.

Sanción de la CNMC

No obstante, no todo son buenas noticias para los grandes grupos, ya que el acumular tan alto índice en publicidad les ha llevado a una multa de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) de 77,1 millones de euros (38,9 a Mediaset y 38,2 a Atresmedia). El motivo radica en el expediente que le les abrió a ambos el pasado febrero por "prácticas anticompetivas en la comercialización de la publicidad en televisión", con el consiguiente resto para otros canales de verse expulsados del mercado por no poder captar ingresos.

A parte de la multa y la petición de regulación, la CNMC insta a los sancionados a que incluyan la posibilidad en sus contratos de poder contratar publicidad de modo individualizado para cada una de sus cadenas y no modo pack y, además, que terminen con la "pauta única", es decir, que todos los canales de un mismo grupo se vayan a publicidad al mismo tiempo, algo que afecta especialmente a las temáticas y que resulta muy molesto para el espectador. +