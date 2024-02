Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Tras dar el salto al prime time para celebrar la emisión de los primeros 300 capítulos, 'La promesa' regresa a las tardes de La 1 para continuar avanzando en la trama de los protagonistas. Para saber hacia dónde se dirige la serie de Bambú Producciones, hay que conocer de dónde viene y, por ello, se debe hacer un repaso a lo que ocurre en la doble entrega especial de la noche del domingo 25 de febrero.

Teresa, Lope y Vera en 'La promesa'

Uno de los ejes centrales de los últimos capítulos de 'La promesa' ha sido la cacería.. Además, las historias de amor entre María Fernández y Salvador se ha complicado porque le han surgido las dudas a la criada. Sin embargo,que no se esperaba.

En el capítulo 301, 'La promesa' retomará la revelación de este secreto mostrando a los espectadores cómo Jana huye del palacio para refugiarse en la cabaña de Ramona. A pesar de que todos los trabajadores de la marquesa intentas encubrir a la doncella, se acabará descubriendo la ausencia de la amada de Manuel. Además, Ayala tendrá una nueva víctima para sus ataques, puesto que la decisión de Martina de romper su compromiso con Antonio Carvajal y Cifuentes la ha situado en el centro de la diana.

¿Qué pasará en los episodios del lunes 26 de febrero?

Por otro lado, María Fernández le aconsejará a Lope que le cuente toda la verdad a Vera. No obstante, este no se atreverá y dará lugar a un distanciamiento entre ellos dos. Asimismo, Alonso intentará por todos los medios que Catalina cambie su opinión en relación con la boda, pero sus esfuerzos no servirán de nada. Finalmente, Pelayo le dirá a Catalina que si se van unos días a relajarse a un balneario después de leer una carta.

En el capítulo 302, Cruz malmete contra Jana ante su marido y, cuando Alonso descubre que verdaderamente ha dejado a Curro solo, se enfada y decide tomar medidas contra la doncella. Por su parte, María Fernández deduce que Jana está en la cabaña de Ramona, pero, por más que intenta escabullirse para ir a su encuentro, Pía se lo impide. Finalmente, Manuel la ayuda para conseguirlo.

Además, Pelayo y Catalina piden permiso para viajar a un balneario y, aunque a Alonso no le hace gracia, Cruz accede, siempre y cuando lleven a Vera de carabina. Manuel vuelve frustrado por haber quedado segundo en la copa Herzog Staackman y la toma con sus padres y con Abel, aunque un descubrimiento le hará cambiar de humor. Lope, animado por Salvador, se decide a hablar con Vera, pero vuelve a meter la pata. Por último, Ayala le pide a Cruz que Petra sea su secretaria y, cuando Jana vuelve por fin al palacio, le espera una desagradable sorpresa.