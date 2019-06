Javier Gómez abandona Telemadrid y lanza un claro mensaje al nuevo Gobierno

El presentador madrileño Javier Gómez ha decidido cerrar una etapa de su vida, abandonando de manera definitiva Telemadrid. Tras dos años ejerciendo de director y presentador de la segunda edición de informativos, 'Telenoticias 2', junto a Rocío Delgado y haber conducido 'Turno de palabra' durante enero y febrero de 2019, ha llegado el momento de decir y adiós y afrontar un nuevo ciclo en su carrera profesional.

El periodista Javier Gómez

"Toca decir adiós. Quiero anunciaros que dejo Telemadrid.", comenzaba Gómez en su cuenta de Twitter, donde admitía sentir un profundo orgullo al mirar atrás. Tras afirmar que sigue siendo "una gran televisión que poco a poco restaña sus heridas", ha mandando un claro mensaje a "los responsables que están por venir": "Espero que entiendas su importancia. La información no es un capricho; es un derecho".

El periodista ha aprovechado para hacer balance de su dos años ligado a la cadena al frente de los informativos. "Cuando empezamos, hace dos años, el TN2 tenía una media del 3,7%. El mes pasado cerramos con un share del 6,7%", una increíble crecida que demuestra el buen hacer de Gómez como presentador del formato. El dato, que "iguala los registros de hace una década", se debe, según él, a los ciudadanos de la capital española: "Y todo, gracias a los madrileños. Ya saben: Cuando algo pasa en Madrid, se ve en Telemadrid".

???? Toca decir adiós. Quiero anunciaros que dejo @telemadrid. Pocas veces he sentido tanto orgullo al mirar atrás. Dos intensos años en los que he defendido con pasión y convicción una cierta idea de la televisión pública: independente, plural y moderna. pic.twitter.com/FrXUQ07j9Z — Javi Gómez (@javigomezTV) 14 de junio de 2019

No obstante, "lo más importante" lo ha resaltado en el siguiente y emotivo mensaje: "Hemos contado. Hemos innovado. Hemos impactado. La televisión es costumbre pero, a la vez, debe ser sorprendente". Esa, confiesa, que es "la magia del periodismo" y lo que fervientemente han intentado durante este tiempo dirigiendo y presentando 'Telenoticias 2'.

Nuevos proyectos

"Sabéis que me gustan los retos. Se abre una nueva etapa", prosigue Gómez, para después revelar el motivo que le ha hecho abandonar la cadena pública madrileña. "Llega un proyecto que llevo meses ideando y representa, por muchas razones, el futuro", confirmando así que su marcha se debe a otras ofertas profesionales, sobre las cuales, aunque no las puede desvelar todavía, ha querido lanzar una pequeña pista: "No tiene nada que ver con nada que haya hecho hasta ahora".