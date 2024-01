Este años los Globos de Oro querían huir de las polémicas de los últimos años, con boicots por parte de la industria incluidos, y sus nuevos "dueños" querían ofrecer una imagen "nueva" y renovada. Sin embargo, les costó bastante encontrar a un maestro de ceremonias que quisiera aceptar el reto de presentar la gala.

Finalmente,, un cómico estadounidense de origen filipino, el encargado de conducir la primera gala de esta nueva etapa. El problema es que, pese a su aparente entusiasmo final, Koy se dio cuenta enseguida de que

"¡Conseguí el trabajo hace 10 días!", se lamentó el cómico en un momento dado ante una sala llena de celebridades en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. "¿Queréis un monólogo perfecto? Esto lo han escrito otras personas". Y añadió: "He escrito algunos y esos son con los que os estás riendo".

Algunas de las bromas que más molestaron fueron las dirigidas al film "Barbie", a la que Koy definió como una película "basada en una muñeca con pechos grandes", o que su mejor momento es cuando "Barbie pasa de ser una belleza perfecta a tener mal aliento, celulitis y pies planos, o como los directores de casting llaman actuar".

Tampoco sentaron nada bien los chistes dirigidos a Taylor Swift, que han colocado a Koy en el centro de la diana de los Swifties."¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro tenemos menos planos de Taylor Swift", dijo el cómico. Y a continuación la realización los mostró la cara "de pocos amigos" de la cantante de "Cruel Summer" apretando los labios y bebiendo de su copa de champán probablemente empezando a componer su nuevo hit para vengarse.

Las relaciones al monologo, por supuesto, no se hicieron esperar. El hecho de acusar a los guionistas y quitarse de encima la responsabilidad de defender los chistes que le han escrito o ha escrito él mismo ha sido recibido con muchísimas críticas. Además, muchos echaron de menos a Ricky Gervais, presentador de los Globos de Oro en cinco ocasiones y ganador de un premio esta misma noche con su monólogo "Armageddon" que se puede ver en Netflix.

Never invite Jo Koy to one of these again please. So, so awful. pic.twitter.com/Oqhpeiosp5

Still haven't recovered from that opening monologue.

Even with ten days notice I think I could come up with jokes better than "ha ha Oppenheimer is a long movie" and "Barbie is a doll with boobs" thus negating all the work done to make the movie more than that ??????????? #GoldenGlobes pic.twitter.com/KULOR7FVnQ