Los mejores memes de la gala de los Globos de Oro 2024

Por Cèlia Gallego |

La gala conducida por el cómico Jo Koy era la prueva de fuego para los Globos de Oro, ahora en manos de Dick Clark Production y Elridge Industries tras la disolución de la HFPA, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. No obstante, las risas no han faltado durante toda la ceremonia celebrada en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, con memes y comentarios durante toda la noche que forman ya parte de la tradición de este tipo de eventos.

Una gala que, por cierto, arrancó como viene siendo habitual con un monólogo del presentador realizando un repaso a los premiados que despertó pocas risas entre el público asistente pero que fue recibido aún peor en redes sociales , especialmente por sus chistes sobre "Barbie" y Taylor Swift. Recordemos que Koy fue contratado fue apenas diez días, pero eso no parece haber servido como excusa para

Yo viendo al animador de los Globos de Oro pic.twitter.com/uwgiKXo4el — PauliH (@pauliherrera_m) January 8, 2024

Al monologo de los #GlobosDeOro le ha faltado un "Eso dijo ella" pic.twitter.com/kGTrFHbIBG — Lady Venkman-Ren?? (@LadyVenkman) January 8, 2024

conspiracy theory: they got jo koy to host to make the comedy special nominees seem good in comparison — Rebecca Alter (@ralter) January 8, 2024

Yo cuándo el presentador de los globos de oro dijo que la película de Barbie está basada en una muñeca con senos grandes.#GlobosDeOro #GoldenGlobes #GoldenGlobes2024 pic.twitter.com/01rv916vR7 — Leider Valdes ???? (@leider_valdes) January 8, 2024

Still haven't recovered from that opening monologue.

Even with ten days notice I think I could come up with jokes better than "ha ha Oppenheimer is a long movie" and "Barbie is a doll with boobs" thus negating all the work done to make the movie more than that ??????????? #GoldenGlobes pic.twitter.com/KULOR7FVnQ — Dallas King (@DallasKing1138) January 8, 2024

Ahorita le saca canción versión Taylor Swift xDdddd https://t.co/Ir6LVt3bnU — joyboy ???? (@frutowsky) January 8, 2024

El look de encaje negro que ha vestido Rosamund Pike ('Saltburn'), con un espectacular tocado de Philip Treacy a juego que ocultaba los estragos de un accidente de sky, ha dado también mucho juego, con muchos juegos de palabras relacionados con "Murder on the Dancefloor" de Sophie Ellis-Bextor, de moda gracias a una celebrada escena del film de Emerald Fennell. Aunque el 'wardrobe malfunction' de Da'Vine Joy Randolph tampoco se quedó corto.

she heard there was a murder on the dance floor pic.twitter.com/33crKJvNtV — Morgan A Baila (@morganbaila) January 7, 2024

Todos los ejecutivos de cadena respirando tranquilos porque este año la gala va por streaming y los pezones rebeldes no les van a costar pasta.#GlobosDeOro #GoldenGlobes #GoldenGlobes2024 pic.twitter.com/4ASP6tMkWO — Isabel Vázquez (@kubelick) January 8, 2024

they told her the trend this year was pink and she misunderstood pic.twitter.com/j6RXk8Ok7N — Tom Smyth (@Tom_Smyth_) January 8, 2024

Cualquier tiempo pasado fue mejor

Ante semejante inicio de gala, muchos fueron los que se lamentaron por la ausencia de Ricky Gervais, cinco veces presentador de los Globos de Oro, cuyos ácidos monólogos tampoco sentaban bien a gran parte de los asistentes a la ceremonia pero que encantaba a muchos de los espectadores en casa.

Los #GlobosDeOro dando un premio a Ricky Gervais sin estar él es como el ex que sube cien stories para llamar la atención de su amada. Quieren que vuelva a ser el presentador y no saben cómo decírselo ya. — Diego Asenjo (@Diego_Asenjo) January 8, 2024

Ricky Gervais viendo que nadie toca el tema de Epstein en los #GoldenGlobes #GlobosDeOro pic.twitter.com/mvmkRrnmJh — Angel0mar (@Angel0marbh) January 8, 2024

Por otro lado, no faltaron los comentarios que se alegraban de que sus favoritos hayan ganado, como 'Succession', o todo lo contrario, como en el caso de "Barbie", "La sociedad de la nieve" o "Super Mario Bros. La Película", que hay opiniones para todos los gustos.

PRIMER GOLDEN GLOBE PARA SUCCESSION Y SE LO LLEVA MATTHEW MACFADYEN #GoldenGlobes pic.twitter.com/Cyv9lMMKDm — Ale Alcántara (@alealcant_) January 8, 2024

Succession wins the best drama series at the #goldenglobes pic.twitter.com/rDVtQkDZx7 — succession gifs (@successiongifs) January 8, 2024

"Barbie" fans trying to convince themselves it's not over #GoldenGlobes pic.twitter.com/XfKggNR147 — J (@HesABrickhouse) January 8, 2024

Yo al ver que no gano PEACHES a mejor canción original en los #GoldenGlobes #GlobosDeOro pic.twitter.com/qjv92Z3VOP — La Goma (@LaGomaOff) January 8, 2024