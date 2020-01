Josema Yuste atiza a Irene Montero y se define: "Yo ni soy machista ni soy feminista. Soy persona"

Josema Yuste estrena obra de teatro y 'Liarla Pardo' ha visto la ocasión perfecta para acercarse al escenario a entrevistar al humorista para hablar con él de la actualidad. Después de hablar de sobre los nacionalismos declarando que no entiende "cómo una persona que nace en España odia su país" y de los políticos, confesando que los "de antes eran mucho mejores", Cristina Pardo le preguntó por un caso concreto.

La presentadora comentó que Irene Montero, Ministra de Igualdad, había decidido que todos los altos cargos iban a ser mujeres y preguntó a Yuste su opinión al respecto.de currículum que haya en el momento, ya sea hombre o mujer. Ese es el que tiene que tener el puesto".

En el momento en el que Montero prometió el cargo, dijo Consejo de Ministras, algo que a Yuste también le resultó "cursi" y ha querido criticar el comentario de la ministra: "No, mire, es el Consejo de Ministros, porque existe el género neutro. No sé si lo sabe, que igual no le da para más. Cuando uno dice 'españoles', uno se refiere a todo el mundo. Españoles y españolas. Decir 'españoles y españolas' es cursi. Por no decir hortera. Es cursi y ridículo. Además es prolongar los discursos, que es un coñazo".

"El feminismo no es eso, tía"

El humorista critica que "hemos llegado a un nivel de cursilería muy grande y hay que hacérselo mirar" y sigue atizando a la ministra por su decisión de solo contar con mujeres en los altos cargos: "¿Qué pretende con eso? ¿Demostrar que es muy feminista? Vamos a ver, es que el feminismo no es eso, tía. Es otra cosa. Por encima de la mujer y el hombre están las personas".

Escuchando estos comentarios, Cristina Pardo quiso aprovechar la ocasión para preguntar a Yuste si alguna vez se has reconocido en un comportamiento machista. Su respuesta fue la siguiente: "Yo ni soy machista ni soy feminista. Soy persona. Siendo persona tengo la mente más abierta para admitir a cualquier tipo de ser humano. Tenga la orientación que tenga, sea como sea, vote a quien vote... ¡Si me da igual!".