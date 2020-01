Justin Bieber confiesa que sufre la incurable enfermedad de Lyme: "Volveré mejor que nunca"

En las últimas semanas, los fans de Justin Bieber habían transmitido su preocupación por el estado de salud del cantante. Algunos resaltaron su delgadez y un evidente cambio de aspecto relacionándolo, de forma malintencionada, con el consumo de drogas. Ahora, el canadiense ha zanjado los rumores explicando la cruda realidad: padece la enfermedad de Lyme. Se trata de una infección bacteriana provocada por la picadura de una garrapata infectada.

Justin Bieber

"Mientras mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., No eran conscientes de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", explicó a través de Instagram. La cosa no queda ahí, pues el cantante ha apuntado que también padeció un "grave caso de mononucleosis crónica" que afectó a su piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de su salud.

Bieber responde así a las elucubraciones que sus seguidores llevan haciendo casi tres años, precisamente el tiempo que lleva alejado de los escenario. Su dueto con Ariana Grande en el festival de Coachella de este año fue su única gran aparición en ese lapso de tiempo. El artista ha estrenado 2020 con el lanzamiento de "Yummy", su primer single desde hace cuatro años.

Lo explicará todo en un documental

En la misma publicación, Bieber anunció que explicará todo este duro proceso muy pronto en una serie documental que estará disponible en Youtube. "Podrás aprender todo lo que he estado luchando y venciendo. Han sido un par de años difíciles, pero recibir el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad incurable hasta ahora y volveré y estaré mejor que nunca", ha enfatizado.