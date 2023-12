TVE presenta 'Nada del otro mundo': "La 1 requiere hacer un poco de circo y variedades"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Radio Televisión Española ha preparado un programa especial presentado por Pedro Ruiz que supondrá su vuelta a la que fue su casa hace 20 años. El que fuera presentador de 'La noche abierta' regresa a RTVE para presentar 'Nada del otro mundo', un formato que, de momento, solo tendrá una entrega producida por El Terrat (The Mediapro Studio): "Es como si fuese el especial de Raphael", señalaba el propio Ruiz en la rueda de prensa de presentación del programa. "No creáis que hemos puesto este título para ponernos la venda antes que la herida", comentaba también.

Miriam García Corrales, Pedro Ruiz y María Eizaguirre en la presentación de 'Nada del otro mundo'

"Del programa se sale con la visión de que el mundo es un poco más amable", explicaba Pedro Ruiz. "La intención es que los invitados te cuenten quien eres tú por dentro", añadía, describiendo cómo van a ser las entrevistas que ha realizado para 'Nada del otro mundo'. "Tengo que decir que yo no lo veré porque he preferido que el montaje final dependiese del ojo del espectador, no del mío", añadía.

Sin embargo, estas no serán las únicas entrevistas del programa puesto que el equipo tiene preparado un invitado sorpresa . Eso sí, Pedro Ruiz puso dos condiciones a 'Nada del otro mundo' para escoger a esa persona: "Que no viniese nadie de mi pasado ni ningún político". "Las conversaciones improvisadas tienen mucho de verdad", ha revelado el artista haciendo referencia a la interacción que tendrá con el entrevistado del cual desconoce su identidad.

TVE no se cierra a que haya más entregas

Aunque a priori 'Nada del otro mundo' solo tendrá una sola entrega, Miriam García Corrales, responsable de RTVE, no ha cerrado la puerta a la continuidad del programa: "Yo creo que es un evento especial para que la gente pueda conocer la nueva faceta de Pedro, pero luego Dios dirá. (...) Todo puede pasar". Por su parte, Pedro Ruiz ha asegurado que "su intención es seguir haciendo televisión". Asimismo, este formato que se emitirá en el prime time de La 1 no cuenta con fecha de estreno, pero sí que se espera que llegue antes del final de 2023.