'La promesa' agasajará al servicio con regalos y buscará la forma de enfrentar a Jerónimo y Pelayo

'La promesa' sigue sin reincorporar a María Fernández. La joven sigue acumulando desgracias y, poco después de regresar de su secuestro por parte de Valentín, fue despedida. Desde entonces, se ha ido demostrando que no fue ella quien robó el reloj, pero sus compañeros se están dedicando a ocultarle esa información mientras intentan que la marquesa apruebe su reincorporación. En el capítulo del jueves 1 de febrero, esa intención todavía no se ha cristalizado en hechos y, además, Cruz se ha tensado aún más al discutir con Lorenzo mientras se prepara la cacería en honor de Curro.

'La promesa'

¿Qué pasará el viernes?

Jana ha dado con el regalo misterioso y Abel ha tratado de atribuirse la autoría del detalle, aunque posteriormente se ha evidenciado que el único que podía haber dado esa muestra era Manuel. Mientras tanto,, quien podrá hacer negocios en el palacio con Catalina y Pelayo, cuya progresión sentimental ha estado una vez más marcada por altibajos. Para rematar esta amalgama de tramas,, que no termina de hacerse con el favor de todos sus compañeros.

El episodio 283 de 'La promesa', que se emite el viernes 2 de febrero en La 1, llevará a los integrantes del servicio a los límites de la rabia al ver que Jerónimo sigue campando por los pasillos sin consecuencias, al mismo tiempo que María Fernández sigue recluida en casa de Ramona. Ante esta injusticia, Martina, Catalina y Manuel tratarán de convencer a Cruz para que cambie de parecer, pero la marquesa no se dejará doblegar tan fácilmente. Por su parte, Simona le confesará a Lope que piensa que Candela no se ha marchado a Andújar, sino que ha huido a Asturias para reencontrarse con Carlos y quedarse para siempre con él.

Jana se enfrentará a Manuel por el regalo que dejó en sus aposentos, ya que la doncella sostendrá que ahora que no hay nada entre ellos no se tendrían que producir ese tipo de gestos. En paralelo, los marqueses darán el visto bueno a la boda entre Teresa y Feliciano, aunque este último verá mermada su alegría al descubrir que su madre no le desvela a la marquesa su verdadera condición. Por último, Verá tratará de ganarse el cariño de sus compañeros con regalos y Lorenzo buscará la forma de tensar el vínculo entre Pelayo y Jerónimo para descubrir qué están planeando.