'La promesa' cerró su semana el pasado viernes 16 de agosto con el capítulo 407. En dicho capítulo, Catalina le ha realizado una propuesta a Pelayo, ya que le gustaría que volvieran a intentarlo como pareja. Virtudes ha estado contra las cuerdas por los jefes de servicio, aunque Simona se ha desvivido como siempre por ayudarla. Ayala se ha visto forzado por Lorenzo para realizar una revelación sobre el veneno.

¿Qué pasará el lunes?

Por otro lado,. Un desliz de Salvador ha hecho que las pocas ganas que ya muestran María Fernández y el lacayo por casarse se incrementen más si cabe. Por último,, dejando a un lado el plan que habían previsto.

'La promesa' arrancará su semana con el capítulo 408 el próximo lunes 19 de agosto, cuando Rómulo le explicará a Manuel la realidad sobre Pía y también que sabe lo suyo con Jana. El mayordomo le contará al marqués la posibilidad de trasladar a Pía de la cueva y dudará si mencionarle la relación de su hijo con la criada. María Antonia empezará a preparar su marcha y Alonso acusará a Lorenzo de querer remover la armonía del palacio. Habrá un acercamiento entre Catalina y Pelayo, pero no sobrepasarán los límites de la amistad.

Una situación similar a la de la hermana de Manuel vivirán Curro y Martina, mientras que con el nuevo cura Virtudes no encontrará trabajo y Simona tendrá que intervenir para que su hija no vuelva a irse por el mal camino, porque sabe que hará lo que sea por su hijo. Petra seguirá mandando sobre Santos, que le prometerá no meterse en la relación de Vera y Lope. Martina le recordará a Ayala que tiene su aprobación al matrimonio con su madre, por lo que el conde volverá a arrodillarse.