Marga Martínez y Pedro Romero, madre e hijo, adelantan las tramas de 'La promesa' y presentan 'Amor platónico'

Sergio Navarro |

Marga Martínez y Pedro Romero son madre e hijo en la vida real y ambos comparten su pasión por la interpretación. Han trabajado muy poco juntos, únicamente cuando él era pequeño y ella le dirigió para alguna obra de teatro, aunque confían en que tarde o temprano llegará el momento de hacerlo más profesionalmente. Con motivo del éxito de 'La promesa' donde ella da vida a Petra y con el estreno en cines de 'Amor Platónico', donde él interpreta a Platón, los reunimos en FormulaTV para hablar de ambos proyectos.

"Vivir con una madre actriz ha sido algo bastante curioso. En ese aspecto he tenido mucha suerte", reconoce Romero, a lo que Martínez recuerda que ya tenían claro desde pequeño que sería actor: "Cogía un personaje, se disfrazaba y se pasaba una semana siendo ese personaje". Y es que empezó desde pequeño en este mundillo, pero los padres prefirieron frenar para que lo retomase, si él quería, cuando fuera algo más mayor. Y este momento ya ha llegado. "Había planes B, pero cuando llegó el momento de decidir, todos se descartaron y me metí de lleno en la interpretación", nos cuenta el actor, pero lo curioso viene con lo que añade su madre: "He de decir que una de las posibilidades que tuviste fue estudiar filosofía, me enamoré de la asignatura y me lo planteé".

Pedro Romero es Platón en 'Amor Platónico'

Y es curioso porque en la película que acaba de estrenar, 'Amor Platónico', interpreta al mismísimo Platón. "Leí la separata y me pareció una idea súper interesante, con unas escenas muy guays. Fue una experiencia maravillosa porque me gusta mucho la filosofía y me encanta la interpretación". Esta ópera prima de Vicente Bonet plantea una serie de preguntas: ¿Platón era gay? ¿Conoció a su maestro Sócrates en una orgía? ¿Estaban enamorados ambos filósofos griegos? "Tuve un profe en 4º que sí que tenía una visión distinta de cómo se contaba la historia", comenta entre risas Romero.

La película está disponible en Pequeño Cine Estudio en Madrid y este jueves 4 de julio llega a Barcelona en Cinema La Bòbila (Sant Pere de Ribes). Pedro Ramiro recomienda no perdérsela porque "ir al cine es una de las experiencias más maravillosas que hay, por algo es el séptimo arte. A todos nos encanta ir a la sala y se disfruta mucho, sobre todo si es una película que se ha hecho con tanto cariño y tanto amor como 'Amor Platónico'".

Marga Martínez es Petra en 'La promesa'

Cada tarde en La 1, Marga Martínez arrasa con 'La promesa' y su papel de Petra. "Es duro hacer este personaje, porque a veces dices: ¡Guau, ¿cómo puedes llegar hasta allí, Petra de mi alma?", asegura ahora la actriz, reconociendo que pese a ser la antagonista le tiene mucho cariño: "He llegado a querer al personaje a pesar de que todo el mundo lo odie y de todas las Petradas que hace". Aunque es todo un fenómeno esta serie, la actriz no llega a vivirlo como tal puesto que su día a día es trabajar y estudiar: "Mi vida diaria es trabajar y estudiar. Si algún día acaba, podré hacer recopilación y un análisis".

¿Y qué está por llegar? Nos descubre que cuando vuelvan de la guerra, va a haber cambios muy importantes, pero ni los propios actores conocen muy bien hacia dónde van los personajes por la siguiente razón: "Si te adelantan, también puedes adelantar cosas en la interpretación". Por otro lado, comenta entre risas que "maquillaje y peluquería hacen una labor maravillosa, pero tampoco necesitan tanto para afearme y para envejecerme".