'La promesa' avanzará en la investigación de Alonso y Rómulo y encarará a María y Vera

Por Redacción |

'La promesa' ha arrancado una nueva semana con más líos amorosos. El episodio del lunes 19 de febrero nos ha dejado un momento no demasiado alentador en lo romántico, ya que Vera ha desatendido los avisos de Candela acerca de la situación emocional de Lope con respecto a María Fernández y, en busca de avanzar en su conexión, le ha invitado a realizar un picnic que no ha sido del todo exitoso. Por su parte, Jana no se ha alejado de Abel pese a las revelaciones de Manuel, quien alegaba que el médico les ha estado engañando y manipulando durante todo este tiempo.

'La promesa'

¿Qué pasará el martes?

Mientras tanto, Curro ha seguido recuperándose y Alonso, manteniendo activas las alarmas de unos Lorenzo y Cruz que, ante todo, desean que ese secreto se mantenga oculto. Además, Jerónimo se ha enterado del compromiso entre Pelayo y Catalina tras anunciar un nuevo negocio con Cavendish y Pía y Rómulo

El episodio 295 de 'La promesa', cuya emisión está prevista para el martes 20 de febrero, revolverá a María Fernández y Salvador en contra de sus superiores al conocer el dictamen por el cual no podrán casarse hasta que Catalina lo haga, ya que la joven tiene prioridad y las normas deben respetarse. Otro batacazo entre el servicio tendrá lugar en las cocinas, ya que Simona se acercará a Virtudes para conocer la dolorosa realidad de las incomparecencias de Antoñito. Por su parte, Manuel estará mucho más alegre tras haberse clasificado para la final, aunque su deseo de compartir ese estado de euforia podría truncar su júbilo.

Jana pasará tiempo con Curro, compartiendo sus remordimientos por no haber podido atender como era debido a Feliciano. El joven noble también expresará su sufrimiento por lo sucedido con el lacayo. Acerca del origen de ese dolor, la cacería, tratarán de arrojar luz Alonso y Rómulo, que unirán sus esfuerzos para encontrar nuevas vías de investigación. Por último, María Fernández descubrirá lo que Vera siente por Lope y, sin miramientos, se plantará ante ella con un mensaje determinante para la doncella.