Por Redacción |

Inesperado y drástico acontecimiento en 'La promesa'. Uno de los personajes de la ficción de La 1 se ha despedido por sorpresa en una de sus escenas más tristes hasta el momento. Feliciano no ha podido sobrevivir al disparo que recibió y ha muerto en brazos de Petra y tras despedirse de ella y de Teresa.

'La Promesa'

Hace unos días, Curro fue alcanzado por un sicario contratado por Lorenzo, que hirió a Feliciano, pero. El señorito fue salvado por Sandoval, el mejor cirujano de la zona y llegado a la finca hace poco. El lacayo tan solo tuvo una operación casera que lo acabó empeorando.

Ya no había vuelta atrás y Feliciano era consciente. Por ello se despidió de Teresa: "No le tengo miedo a morir. Solo me da pena no haber pasado más tiempo contigo. Hubiese sido tan bonito envejecer juntos". "Me hiciste el hombre más feliz del mundo y no quiero ser un impedimento en tu felicidad. Mi tiempo se está acabando, pero el tuyo no. Mereces ser feliz", se despedía.

Adiós a Petra

Poco después, Feliciano se despedía de su madre, Petra, y se arrepentían de no haber disfrutado más del tiempo juntos desde que saben que son madre e hijo: "Hemos vivido los últimos momentos de mi vida juntos y han sido los mejores". En brazos de Petra, el lacayo moría: "Gracias madre, le quiero", le decía antes del trágico final con el que ha acabado el capítulo de la serie.