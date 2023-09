'La promesa' forzará la confesión de Feliciano y vivirá otra propuesta de matrimonio

Por Redacción |

'La promesa' no se está diluyendo con la estrategia de TVE de duplicar su presencia en las tardes de La 1. En vez de agotar al público, la serie diaria ha incrementado su impacto en las parrillas del ente público. A pesar de la siempre reñida competencia con Antena 3 y del desembarco de 'TardeAR' en Telecinco, la ficción de Bambú Producciones ascendió +0,2 puntos en sus dos emisiones el martes 19 de septiembre, alcanzando un 12,6% y un 13,8%, respectivamente. De esta manera, sigue encandilando a su legión de seguidores, que están disfrutando como nunca de este atracón.

'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

Uno de los platos fuertes de este banquete de episodios ha sido la garden party, que. Sin embargo, lo que debía ser un evento para recordar, sobre todo por lo que se han esforzado los Luján para poder acudir,, ya que los marqueses se han encontrado con un ambiente hostil propiciado por Margarita. Por su parte, Martina se ha sentido incómoda al ser presentada como la prometida de Antonio, pero

Los episodios 191 y 192, que se emitirán el jueves 21 de septiembre, mostrarán las consecuencias del ostracismo experimentado por los Luján. Cruz no está precisamente contenta con lo sucedido e ingeniará una venganza contra su cuñada, pero Margarita se guardará una revelación bajo la manga. Mientras tanto, Salvador volverá a acercarse a María Fernández en su viaje a Córdoba para someterse a la operación. Menos entusiasmada estará Jimena, que tiene preocupada a su madre por no haber seguido sus consejos para fingir el aborto, y la situación no hace más que complicarse cuando Manuel se entera de una de sus mentiras.

En una red de mentiras también está envuelto Feliciano, que es presionado por Petra para que confiese su conexión con la desaparición del hijo de Pía. Por su parte, el ama de llaves acusará a los dos hermanos del robo del niño. Saltando a tramas más (o menos románticas), Candela intentará distanciarse del maestro tras la petición matrimonial y Martina se acercará más a Curro para vivir de la manera más intensa los que pueden ser sus últimos días juntos.