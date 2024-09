'La promesa' revelará a Cruz un secreto de su hijo e intensificará los celos de Martina

Por Alejandro Burrueco Marín |

'La promesa' ha emitido este martes 24 de septiembre su capítulo 428, en el que la boda de Jana y Manuel se ha estado fraguando poco a poco, mientras que ambos han pensado en lo que harán una vez sean marido y mujer. Curro le ha explicado a Julia todo lo que sucedió en el frente y qué fue lo que le pasó a Paco. Catalina ha estado evitando a Pelayo y los compañeros de Marcelo le han cubierto las espaldas después de tantos errores.

Capítulo 429 de 'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

Por otro lado,. Lope ha hablado con Vera haciendo hincapié en que pertenecen a dos mundos muy diferentes. Rómulo le ha revelado a Pía la muerte de Gregorio, pero le ha pedido que no deje su escondite todavía. La marquesa no quería que el tema de Gregorio afectase al palacio, peroy han saltado las alarmas.

En el próximo episodio de 'La promesa', que se emitirá en La 1 el miércoles 25 de septiembre, el sobre de Gregorio que trajo el sargento Burdina seguirá dando de qué hablar cambiando por completo la investigación. Rómulo se verá en un aprieto y con una complicada decisión para que Manuel no esté implicado. Al mismo tiempo, a Martina le invadirán los celos al sospechar de la cercanía entre Curro y Julia.

En otro orden de cosas, Cruz no estará en su mejor momento en el palacio, pero al menos conseguirá descubrir cuál es el secreto mejor guardado de su hijo sin siquiera andar buscándolo. Por último, la relación de Lope y Vera vivirá momentos difíciles, ya que ella no podrá seguir aguantando la negatividad de él y le pedirá que se esfuerce más si no quiere que rompan pronto.