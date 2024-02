'La promesa' decidirá el destino de Curro y pondrá en duda lo sucedido en su accidente

Por Redacción |

'La promesa' ha sufrido una auténtica tragedia. Desde hace días, había quedado claro que Cruz y Lorenzo estaban planeando un golpe de efecto con el que librarse de Curro, y en el capítulo del miércoles 7 de febrero hemos podido ver la consecuencias de esa trampa casi letal. Sin embargo, el desempeño del sicario no ha sido el deseado por quienes le han contratado, así que los conspiradores se han enzarzado en una tensa discusión, aunque ahora mismo no les queda otra opción que dejar que la situación siga su curso y el joven fallezca al no poder recuperarse.

'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

Precisamente acerca de de esa recuperación han tenido que debatir entre quienes tienen el poder de decisión, y de esa resolución dependerá el destino de Curro. Además de sacudir el palacio con este duro golpe,, disipando así las sospechas de la primera de que la segunda se había fugado con el maestro para siempre y la había dejado atrás. Por último,, ya que, si todo depende de la marquesa, la probabilidad de que se reincorpore es ínfima.

En el episodio 287 de 'La promesa', que se emite el jueves 8 de febrero en La 1, la familia se tendrá que decantar por una de las dos opciones relativas al futuro de Curro, que se encuentra en un estado totalmente crítico. Las alternativas serán mandarle a Puebla de Tera o mantenerle en La Promesa para que sea operado en casa. Entre esas dos posibilidades, el eje formado por Cruz y Lorenzo preferirá mantenerle cerca, ya que buscarán aliarse con Abel para que no sobreviva. Por su parte, Feliciano se recuperará tras superar su particular procedimiento, marcando así la salida del doctor Sandoval y la asunción de Abel del cargo de médico de Curro.

Por tanto, el médico relacionado con Jana será el responsable de afrontar el tratamiento de un Curro que necesitará una transfusión de sangre muy urgentemente. Mientras tanto, María Fernández expresará la inmediatez con la que podría abandonar la zona tras su despido, por lo que Catalina, en un último intento de conseguir que la reincorporen, le pedirá a Pelayo que cambie el parecer de Cruz. En último lugar, Rómulo y Pía empezarán a conectar las piezas de la cacería y, por tanto, se darán cuenta de que el accidente podría haber sido intencionado.