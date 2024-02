'La promesa' traerá una terrible noticia a palacio y pondrá en peligro de muerte a Curro

Por Redacción |

'La promesa' ha recibido la visita del padre de Abel, pero el doctor está harto de tenerlo por ahí rondando, por lo que le ha ofrecido dinero para que desaparezca. Esto no ha hecho más que acrecentar las sospechas de Manuel, que no entiende el comportamiento de su amigo. Mientras, María Fernández sigue ajena a que la marquesa no quiere que se reincorpore. Salvador estaba deseoso de contárselo, pero Catalina le pidió que esperara para ver si ella era capaz de convencer a su madrastra. Entre tanto, esta se ha dado una segunda oportunidad con Pelayo.

¿Qué pasará el martes?

De despidos va la cosa, y es que Lorenzo ha clamado por que. Feliciano va poco a poco asumiendo responsabilidades, lo que le produce una enorme alegría que ha compartido con Teresa y Petra. Por otro lado,. Sin embargo, Cruz y Lorenzo tienen unos planes muy diferentes para él.

En el episodio 285 de 'La promesa', que se emite el martes 6 de febrero, el servicio está preparado para que la jornada de cacería sea todo un éxito. Los invitados ya están llegando y los señores están listos. Sin embargo, una terrible noticia en el periódico truncará esta felicidad. Lorenzo no puede participar en la montería, puesto que una oportuna ciática le ha dejado en cama.

El que sí ha acudido es Curro, pero su poca puntería le está originando las burlas del Marqués de Aguinaga. Alonso decide intervenir, recomendándole que se vaya a otro sitio. Lo que no sabe el joven es que ha sido enviado a una trampa mortal donde el sicario contratado por Lorenzo lo tiene mucho más fácil para matarlo. María Fernández sospecha que algo esconden sus amigos y, por eso, decide cercar a Salvador y Jana y que le cuenten toda la verdad. Estos acaban confesando que la marquesa no está dispuesta a que regrese a La promesa como doncella. Jana se siente muy mal por su amiga, pero ahí está Abel, dispuesto a consolarla.