'La promesa' ha emitido este jueves 7 de noviembre su capítulo 459, en el que Cruz y Alonso han dado su brazo a torcer con su hijo después de la tensión que han estado viviendo. Sin embargo, Manuel ha dudado de la opinión que tendrá Jana. Por su parte, María Fernández no ha podido dejar de pensar en Salvador y ha recibido ayuda para investigar sobre el tema. Santos ha intentado moderar su comportamiento con su padre, aunque ha sido muy difícil para él fingir este papel.

¿Qué pasará el viernes?

, terminando tajantemente con sus vaivenes amorosos. Poniendo el foco en la duquesa de Carril,, pero sus motivos no han sido muy convincentes.

La semana de 'La promesa' se cerrará con el capítulo 460 el próximo viernes 8 de noviembre. En dicho capítulo, Jana será sorprendida con una inesperada oferta de los marqueses. Además, Alonso accederá a que Ayala se quede en el palacio, pero el conde se quejará por no tener el aprecio de nadie. Al parecer, será la duquesa de Carril quien por orden de Lorenzo está difundiendo los rumores sobre la infidelidad del marqués.

Por otro lado, Teresa le rogará a Ricardo para que no le desvele la identidad de Marcelo a Rómulo, aunque él se negará. Al mismo tiempo, Rómulo le pedirá a Alonso la readmisión de Pía, pero, al confesarle que el marqués que no puede hacer nada, el mayordomo tomará una drástica decisión. Una visita sorpresa llegará a La Promesa y, por último, Pelayo le confesará a Catalina que ha deseado que perdiera a su hijo porque no es suyo, pero alguien les escuchará.