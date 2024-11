Por Alejandro Burrueco Marín |

'La promesa' ha recibido la vuelta de Rómulo, tras ser liberado por el sargento Burdina, en su capítulo 458 emitido este miércoles 6 de noviembre. Cruz ha pedido investigar el origen de los rumores de la infidelidad de su marido a Lorenzo, que ha sido chantajeado por el conde de Ayala para que se ponga de su parte. Marcelo se ha preocupado al estar dándole vueltas a cómo va a reaccionar Rómulo cuando sepa que Teresa en realidad es su hermana.

Capítulo 459 de 'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

Por otro lado,. María Fernández le ha pedido al párroco que le aconseje con el tema de Salvador. Por último,, aunque el heredero va a tener que atenerse a las consecuencias.

El próximo jueves 7 de noviembre, 'La promesa' emitirá su capítulo 459, en el que tanto Cruz como Alonso darán su brazo a torcer con su hijo después de varias confrontaciones. No obstante, Manuel no tendrá muy claro lo que opinará Jana de ello. María Fernández, que no podrá dejar de pensar en Salvador, recibirá ayuda para indagar sobre el tema. Santos intentará ser más moderado con su padre, pero descubrirá lo difícil que es fingir ese papel.

En otro orden de cosas, Curro tomará una importante decisión y se sincerará definitivamente con Martina con respecto a sus sentimientos. De esta manera, el joven terminará de manera tajante con sus vaivenes amorosos. En cuanto a la duquesa de Carril, volverá a La Promesa después de una ausencia muy larga, aunque los motivos que dará no serán muy convincentes.