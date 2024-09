Por Alejandro Burrueco Marín |

En el capítulo 423 de 'La promesa' que se ha emitido en La 1 este martes 17 de septiembre, los intentos de Jana y Manuel por librarse de Gregorio se han vuelto en su contra, pero el hijo de los marqueses ha encontrado una solución a sus problemas. Petra se ha mantenido con la imagen de su hijo en la cabeza al ver a Santos y ha hecho lo posible para que no le suceda lo mismo, así que ha llamado a otro médico por su cuenta.

Capítulo 424 de 'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

Por otro lado,, que no han estado de acuerdo. Por su parte, Catalina ha cambiado su idea sobre la prensa y ha utilizado la crónica que quieren hacer sobre ella a modo de venganza contra Cruz. Por último,

El próximo miércoles 18 de septiembre 'La promesa' emitirá su capítulo 424, en el que Curro le relatara a Manuel lo que sucedió entre Alonso y Dolores. Además, Jana descubrirá que Manuel ha quedado de nuevo con Gregorio y que podría estar en peligro. Lorenzo y Cruz saltarán cuando Alonso le devuelva a Catalina y a Pelayo el negocio de las mermeladas. Martina creerá que a Julia le gusta Curro y así se lo hará saber a él.

En otro orden de cosas, las cocineras se percatarán del alivio que supone para Vera y Lope que la duquesa de Carril no los visite. Ricardo estará molesto por todo lo que está cuidando Petra a su hijo y también por la ineptitud de Marcelo, que no hace más que incrementar con los días. De hecho, Teresa advertirá a Marcelo de que si no presta más atención podrían descubrirles.