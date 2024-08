'La promesa' pondrá a Manuel a mediar entre sus padres y Margarita regresará con un oscuro secreto

Por Alejandro Burrueco Marín |

'La promesa' cerró su semana con el capítulo número 410 el pasado viernes 23 de agosto, en el que Manuel ha aceptado mantener en secreto su relación con Jana. A su vez, ambos han ayudado a Pía para trasladarla desde la cueva hacia la cabaña de Ramona. Como Manuel estaba ocupado con el asunto de Pía, ha tenido que darle plantón a su madre, ateniéndose a las consecuencias. Además, Salavador ha avisado a María Fernández de que tiene algo que contarle.

Crisis entre Alonso y Cruz en 'La promesa'

¿Qué pasará el lunes?

Por otro lado,. No obstante, no serán los únicos en regresar, también lo hará Teresa, pero no sola, sino acompañada de su nuevo marido., justo después de María Antonia, que tras su marcha ha desbaratado el matrimonio de Cruz y Alonso, de quien ella afirma que ha muerto. En el lado opuesto, Margarita ha estado muy feliz con el recibimiento de su matrimonio con Ayala.

El capítulo 411 será con el que 'La promesa' de inicio a su semana el próximo lunes 26 de agosto. En él, Alonso recurrirá a su hijo para que medie entre Cruz y él, ya que no ha entendido el porqué de la ruptura. Petra se sorprenderá al ver que Teresa ha olvidado a Feliciano y se ha casado con otro hombre. Rómulo convencerá a Manuel para que no busque a Gregorio y mantendrán a Pía en la cabaña.

En otro orden de cosas, María Fernández se asegurará de que Salvador se piense dos veces si aceptar el puesto de primer lacayo que le han ofrecido y del que estará muy dudoso. Lope conseguirá alegrar a Simona con una sorpresa para animarla tras la marcha de su hija. Martina traerá consigo un oscuro secreto de la merienda con la duquesa de Cerezuelos, aunque aparentará normalidad. Por último, Curro le admitirá a Jana que sigue enamorado de Martina, pero que tienen una relación difícil.