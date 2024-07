El lapsus de Jorge Fernández con la edición de 'Eurojunior' que presentó: "Me tendría que acordar"

Por Joan Centelles Martínez |

De tantos proyectos que ha cosechado durante su carrera televisiva, a Jorge Fernández se le olvidan detalles de algunos de ellos. Ha sido el caso de 'Eurojunior', el programa con aires de 'Operación Triunfo' que condujo el presentador en 2005 y que elegía al representante de España en el Festival de Eurovisión Junior. Aquel año, ganó Antonio José con el tema 'Te traigo flores'.

El grupo 3+2 y Jorge Fernández en 'Eurojunior 2005'

Fue en la prueba de velocidad del programa de ' La ruleta de la suerte ' del lunes 8 de julio. Sin embargo, y rompiendo una lanza a su favor, Carlos Lozano dos años antes. A pesar de ello, Fernández hizo el esfuerzo de intentar acordarse y salió del paso como pudo.

Antes de abrir el panel, el presentador leyó la pista de la canción. "Jugamos con 3+2, que fue un conjunto musical formado en 2003 por cinco niños que surgieron de 'Eurojunior'". "¿'Eurojunior'?", se preguntaba. "Si ese programa lo presenté yo. Sí, en Televisión Española", comentó extrañado Fernández. "De los chavales no me acuerdo. Sí, sí, sí que me acuerdo", decía más tarde, pero todavía poco convencido. "Me acuerdo, me acuerdo".

Los concursantes acertaron el panel, y Joaquín Padilla, el vocalista principal del grupo del programa, comenzó a cantar 'El baile de la ola'. Después de varios versos, finalmente el presentador se animó a cantar el estribillo de la canción: "Sube, sube, a la ola, sube sube, como mola". "¡Claro que me acuerdo de este tema! ¡Qué bueno!", se alegraba Fernández al identificarlo.

Reprimenda final

"Generalmente ponen datos de la canción y me ponen: 'Presentado por Jorge Fernández', pero se supone que me tendría que acordar yo", bromeaba el presentador. "Eso hay que mirarlo ya", le respondía el cantante, riñéndole entre risas porque no se acordara del tema. "Hay que mirarlo... Lo mío hay que mirarlo ya", lamentaba Fernández, que seguía perdido con el grupo, la canción y las ediciones del concurso. Y es que aunque no se especificó, el grupo no surgió de la edición que él presentó, pero sí que acudieron como invitados y coincidieron con Fernández en la de 2005.