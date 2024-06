Por Joan Centelles Martínez |

En 2020 Jorge Fernández por fin puso nombre a los constantes dolores en sus articulaciones y a la razón por la que perdía tanto peso: la enfermedad de Lyme. Tras tres años sin respuesta, recibió el diagnóstico de este trastorno, provocado por una garrapata de la que no notó su picadura. Ahora, en 'Espejo público' ha relatado la experiencia y los efectos de esta enfermedad todavía muy desconocida en España.

Jorge Fernández en 'La Ruleta de la Suerte'

"Es una enfermedad muy jodida., gente que está en silla de ruedas.", empezaba diciendo Jorge Fernández en el programa de Susanna Griso . "Llevaba tres años jodido. Tú me veías por los pasillos", le decía a la presentadora. "Yo veía que cada vez perdías mas peso, hasta 13 kilos, y", contestaba Griso. "No sabía a qué respondía mi poca vitalidad, mis dolores articulares. Me decían: 'Es que ya tienes una edad'. Que no, les decía, yo me conozco.", contaba Fernández.

El presentador habló del calvario que sufrió hasta que por fin le diagnosticaron lo que padecía. "Aquí se sabe muy poco sobre la enfermedad de Lyme e incluso hay muchos médicos que no saben lo que es. A mí hace cinco años me decían: 'Eso no existe. Si la enfermedad no está reconocida no existe'". También contó los efectos de este malestar, por el que tuvo que cambiar su estilo de vida. "Empiezas a estar cansado, te empiezan a doler las articulaciones, a tener neblina mental, a estar irascible, irritable", comentaba. "Tu calidad de vida tiene que ser totalmente distinta. Tuve que dejar de hacer absolutamente todo. Solamente iba a grabar".

El estrés, su peor aliado

El presentador confesó que a día de hoy todavía sigue padeciendo los síntomas. En épocas de estrés comenta que se siente "más cansado". Y es que, según le recomendaron los médicos, la mejor forma de combatirla era "que no tuviera estrés". "El estrés afecta al sistema inmunológico, y cuando está débil o se cae estas 'cabroncillas' salen otra vez", comentó.

Fernández expresó que tardaron en diagnosticárselo porque "no hay muchos médicos especializados", aunque "se empieza a conocer la enfermedad" cada vez más. Para tranquilizar a los espectadores, expresó que "no por que te pique una garrapata vas a tener el Síndrome de Lyne. La bacteria viene de una garrapata infectada, normalmente por un venado. No todas están infectadas". Aunque alerta que ante la picadura de una, es urgente ponerse en manos especializadas. "El principal problema es que no se diagnostique. Tiene una forma de tratarse muy específica", comentaba.