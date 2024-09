Por Alejandro Burrueco Marín |

La casa de 'Gran Hermano' ya tiene a la mitad de sus habitantes a medio emparejar en a penas una semana y media. No obstante, en esta ocasión lo que se ha vivido en el reality show ha sido un rechazo, más que un flechazo. Se trata de Laura Vieguez Galera, la hija de María José Galera, que tras superar el récord de permanencia en 'GH' de su madre se ha declarado a Manu Vulcán, aunque no con el mejor resultado.

Laura y Manu se abrazan en 'GH'

Ha sido el propio Vulcán quien le ha dicho a Laura que tenían que hablar tras verla en un momento de bajón y ha sido entonces cuando ella le ha confesado sus sentimientos: ". Me da mucho miedo y no puedo hacer nada porque no lo puedo controlar". "Mientas estés aquí, yo te voy a cuidar. Pero yo,", le ha explicado el DJ.

"Yo no sentí ese boom de 'me he enamorado al verte', pero cuando te he ido conociendo he dicho 'esta chavala tiene muchas cosas que son muy afines' y eso me gusta mucho", ha dejado abierto Manu sin dar un "no" rotundo. "Lo que no me gusta es cuando empieza la gente con las tonterías, cuando dicen 'Manu está con tal'. No, Manu está tranquilo, soltero, viviendo la experiencia y fin. Estamos en un momento muy guay los dos. No quiero que nuestra relación cambie absolutamente nada", ha añadido Vulcán.

Laura no puede ocultar sus sentimientos

Sin embargo, Laura tiene claro que sus sentimientos "van a seguir creciendo" dentro de 'GH': "Tienes todo lo que yo busco en una persona". Por su parte, Manu ha entendido esos sentimientos de los que Laura le ha hablado: "Los sentimientos no se pueden controlar. Lo mismo yo, con el tiempo, empiezo a sentir también mucho... o poco, es que no se sabe. Es el tiempo el que dice".

Eso sí, el DJ no se ha querido cerrar ninguna puerta: "Yo soy una persona que piensa que se puede cambiar de opinión. Al igual que te digo esto a día de hoy, dentro de dos semanas te digo 'yo qué sé, me gustas' o te digo 'tía, coleguitas y ya está' y seguimos igual hasta el final del programa". Además, Manu ha alentado a Laura a que no esconda esos sentimientos: "Con el miedo no se llega a ningún sitio. Tú haz y siente como sientas. Tú sigue como hasta ahora"