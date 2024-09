Por Joan Centelles Martínez |

En el estreno de 'Gran Hermano: El debate', Ion Aramendi conectaba por primera vez con la casa de Guadalix de la Sierra muy emocionado por conocer a los concursantes. La alegría le duró poco, pues nada más arrancar la conexión, los nuevos habitantes de la casa le contaron el enfrentamiento que hubo entre Maite y Óscar, una de las primeras broncas que estrenaron la edición.

Maite, Laura y Óscar en 'Gran Hermano'

Este conflicto entre ambos llegó tras un choque en la cocina, y se abordó largo y tendido durante el primer debate. Según explicaron,. "No tengo nada malo que decir de nadie y si lo tengo lo he hablado ya con quien tenía que hablarlo", explicó Maite durante una de las conexiones. A pesar de que ambos se pronunciaron al respecto y dejaron clara su postura,

En la madrugada de este martes 10 de septiembre, sobre las 04:00, Laura y Maite se encontraban en la habitación hablando de los amoríos de la primera. A pesar de que lo hacían susurrando, molestaron a Óscar, que se encontraba en la cama de al lado. "¿Vais a dormir hoy o tampoco?", les preguntaba irónico el concursante, antes de que les insistiera en que bajaran la voz. Ante las palabras de Óscar, Maite le decía: "¿Pero yo sola? Me lo estás diciendo a mí sola. ¿Tú te estás dando cuenta, tío?". Tras escuchar su réplica, el concursante le ordenaba con un grito: "¡Que te calles!".

"Eres una maleducada"

Ante estas palabras en las que Óscar le levantó la voz, Maite le respondía: "Que no me voy a callar, cojones. Es que no me jodas, macho. Que me dejes tranquila, que me dejes vivir. Ya tienes chisme para mañana (...) Tú no te enteras de que esto es un reality, no estamos en un internado". Después de esto, Óscar le dedicaba un "eres una maleducada", y le recriminaba todavía mosqueado: "Antes en esta habitación se dormía (...) Duerme en la cama que te dé la gana, pero callada". Los reproches continuaron por ambas partes, pero Maite optó por tomárselo con humor y divirtió a los demás compañeros que estaban en la habitación cantando y riendo. Tras un rato, el vasco puso fin al rifirrafe marchándose al confesionario para hablar con el súper.