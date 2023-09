Mediaset presenta su nueva etapa: "La competencia nos va a venir muy bien para poner en valor la televisión"

Por Almudena M. Lizana |

El 4 de septiembre de 2023, Mediaset España ha sido la encargada de abrir la agenda del FesTVal de Vitoria, siendo el primer grupo en presentar su nueva temporada dentro del marco del festival de televisión en el que FormulaTV ha estado presente. Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España, Javier López Cuenllas, director de Antena del grupo y Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, han sido los ponentes de la rueda de prensa.

Rueda de prensa Mediaset España en el FesTVal

"Nuestra intención es la de siempre, buscar ser la mejor compañía para el público y que el público nos elija cada día y cada noche", empezaba diciendo Manuel Villanueva. "Las plataformas han propiciado un consumo individualista y nuestro reto es generar de nuevo el consumo colectivo.", añadía.

En primer lugar, los directivos de Mediaset España hablaron de Cuatro, la cadena secundaria del grupo. "Tiene la ambición de ser moderna y joven, complementaria a su hermana mayor. Lo último es 'El desmarque', que queremos que sea algo horizontal entre lo lineal y lo digital", explicaban. "Algunos programas continuarán como 'En boca de todos' y 'Código 10', que se han ganado su derecho a seguir. También Iker Jiménez, Jesús Calleja, 'Los Gipsy Kings' y 'Viajando con Chester'", añadían.

Respecto a Telecinco, Jaime Guerra decía lo siguiente: "Arranca la nueva Mediaset y lo que buscamos es sorprender, divertir, entretener e informar. Más del 50% de nuestra programación es directo. Por la mañana nos informarán de la actualidad Ana Terradillos y Joaquín Prat. Las tardes serán de Ana Rosa Quintana y el prime time será completamente renovado con la llegada de un access", haciendo referencia a los 'Cuentos chinos' de Jorge Javier Vázquez.

En cuanto a la ficción de Mediaset España, los directivos del grupo han recalcado la vuelta de 'La que se avecina' con su temporada 13 y la tercera tanda de episodios de 'Entrevías'. Además, han recordado también el acuerdo con Disney para su 100 aniversario, gracias al cual van a tener películas como "Cruella" o "Frozen 2".

Ya en el turno de preguntas, los periodistas presentes se han interesado por el horario de 'Cuentos chinos' y el retraso del prime time. "Ya pocos programas empiezan a las 22:00h. Este era un desafío frente a la mesa, el de competir en el access y ahora tenemos la oportunidad e irá hasta las 23:00h aproximadamente, aunque iremos viendo", explicaba Manuel Villanueva.

En cuanto a la posibilidad de un acuerdo con Amazon para emitir en abierto la vuelta de 'Operación Triunfo', los directivos han contestado lo siguiente: "No nos hemos planteado acuerdos con el entretenimiento igual que sí que hacemos con la ficción", aclaraba Villanueva, refiriéndose a la estrategia que siguen con 'La que se avecina'.

'Gran Hermano VIP' es una de las grandes bazas de Mediaset España para esta temporada. "Estamos haciendo la obra de la casa y queremos que todo sorprenda el primer día a los espectadores y a los concursantes. Va a haber perfiles que nunca hemos visto en televisión y que nunca imaginaríamos. Estamos muy ilusionados con Marta y estamos deseando que arranque", decía Guerra.

¿Tercera noche de 'GH VIP'?

Por su parte, Manuel Villanueva aclaraba por qué no hay tres noches de 'GH VIP' como normalmente se solía hacer. "Arrancamos con dos noches y no descartamos que añadamos una tercera, pero primero tenemos que ver cómo la recibe el público y luego ya decidiremos", decía el director general de Contenidos de Mediaset España, abriendo la puerta a ampliar la emisión. En cuanto al movimiento de Televisión Española de colocar 'MasterChef Celebrity' los jueves, los de Mediaset España van a ser fieles a esa noche de realities y no la van a mover.

Respecto a las expectativas de cara a los nuevos programas de esta temporada, Villanueva declaraba lo siguiente: "En la tele ahora no solo podemos ver los datos del share, sino el comercial. Tenemos que estar muy atentos y uno de los grandes desafíos es atraer a aquellos que se han alejado del consumo", decía el directivo. "Tenemos que estudiar mucho cómo se mueven los targets y la competencia nos va a venir muy bien a todos para poner en valor la televisión y que el consumo general aumente", añadía Jaime Guerra.

Llegada de Jing Jing a la rueda de prensa de Mediaset España

Pasando al balance de algunos de sus programas, Jaime Guerra califica el de 'La última noche'. "Nos deja un resultado satisfactorio aunque la audiencia no le haya acompañado", decía el director de Producción de Contenidos de Mediaset España. "Nuestra idea es tener siempre una noche de ficción española y estamos arrancando la producción de un nuevo proyecto, 'El marqués', y algunos otros proyectos", contestaba Villanueva. Minutos después, cuando la prensa preguntó por la posibilidad de la vuelta del 'Gran Hermano' de anónimos, los directivos de Mediaset España fueron interrumpidos por Jing Jing, la gata leona de 'Cuentos chinos' interpretada por Carla Pulpón.