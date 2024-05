Michelle Calvó no estará en el 'Grand Prix 2024' por incompatibilidades en su agenda

Por Alejandro Burrueco Marín |

Michelle Calvó no formará parte de la decimosexta edición del 'Grand Prix' (la segunda de esta nueva etapa), que se está grabando actualmente desde el martes 21 de mayo. La actriz lo ha revelado a través de una publicación en su Instagram en la que aparece con sus compañeros Ramón García y Cristinini. "Me preguntabais si estaré en la nueva temporada de mi amado 'Grand Prix'", comenzaba Calvó en la descripción para revelar que no seguirá formando parte del programa, que se emitirá en el verano de 2024.

Michelle Calvó como actriz en 'Desaparecidos'

Al parecer,que le "imposibilita formar parte de esta edición". "Murphy existe", escribía la actriz dando a entender que ha sido mala suerte que ambos proyectos le coincidieran y que le hubiese encantado continuar.

Calvó ha mostrado en su texto que echará de menos el proyecto por todo lo que conlleva: sus compañeros y sus "queridos pueblos". "Les mando toda la suerte (que no la necesitan), el éxito y el amor a la súper familia del 'Grand Prix'. Os quiero y os admiro", ha escrito la actriz mandando ánimos al equipo. Por último, ha cerrado el mensaje con un "nos vemos pronto" y el emoji de la vaca, por lo que no sorprendería volverla a ver por el programa en futuras ediciones.

Las primeras reacciones

Entre los comentarios de la publicación el que más destaca es el de su compañera Cristinini, con la que trabajaba mano a mano en el programa: "Te voy a echar de menos". También le ha demostrado su apoyo Carolina Iglesias, que fue madrina de Brión en la edición de 2023: "¡Lo bien que lo hiciste! Qué bien compartirlo contigo". Rayden también ha hecho hincapié en que desempeñó "genial" su papel como presentadora del concurso.