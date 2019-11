Mónica Pont, en 'Sábado deluxe': "Yo no soy nada feminista; me encanta que el hombre me regale flores"

La noche del 16 de noviembre acudió a 'Sábado deluxe' la actriz y modelo Mónica Pont para contar a los tertulianos y a la audiencia lo bien que le va su nueva vida en México. Según cuenta, allí le va de maravilla y no deja de trabajar, y es que desde el primer día conoció a mucha gente y, al preguntarle por el amor, asegura que le encantan "todos los mexicanos".

Mónica Pont, en 'Sábado deluxe'

Se ve que la personalidad que tienen ha enamorado a la modelo y ha dado un recadito a "los españoles, a ver si aprendéis". "Aquí los hombres en el coche os abrís la puerta y os metéis. El mexicano se va a la puerta de la mujer, te la abre y la cierra. Son súper caballerosos. Muy monos, dulces...". Después de que le hicieran ver que eso es de "antigua" y que hay mujeres a las que no les gusta que le hagan eso, ella eclamó: "Yo no soy nada feminista. Me encanta que el hombre me regale flores".

Aparecerá en una serie de Netflix

Pont está triunfando como actriz en al otro lado del mundo. Todo comenzó cuando un amigo suyo, que es productor de cine, le dijo: "Si estás en Miami, acércate a México que tengo una amiga representante que estaría bueno que te conociera". Allí se plantó y comenzó a hacer castings. Algo que valora de cómo se trabaja allí es que "en México solo ven el talento. No tienen ninguna referencia de nada, solo si das para el personaje".

Pero entre prueba y prueba, Mónica Pont ya ha encontrado proyectos interesantes: "Ya he firmado una película y una serie", contaba. Según declaró, la serie es para Netflix y su personaje será el de la villana. Por su parte, la película es "Las semillas del girasol", en la que será una de las tres protagonistas, pues se centra en un personaje principal durante 50 años y ella la interpretará durante un periodo de su vida. Como las otras dos actrices que se meterán en la piel del mismo personaje son argentina y uruguaya, está trabajando "el acento neutro".