Por Alejandro Burrueco Marín |

'The Gentlemen: La serie' volverá a Netflix con una segunda temporada, tal y como ha confirmado la propia plataforma. La ficción de Guy Ritchie ha renovado su estancia en la plataforma roja y contará con ocho episodios nuevos. Ritchie se mantendrá al frente de la serie como director y guionista con Matthew Read como su coguionista.

Daniel Ings en 'The Gentlemen: La serie'

Además, 'The Gentlemen' mantendrá a su dúo criminal protagonista. Freddy, el hermano de Horniman a quien interpreta el actor Daniel Ings , también volverá en la segunda temporada. Las nuevas incorporaciones del reparto se irán revelando con el tiempo, pero lo que ya se conoce es que

La primera temporada nos introdujo al personaje de Eddie, quien tras heredar la finca de su padre, descubrió que Glass y su progenitor encarcelado habían estado manejando un próspero imperio de cannabis en la propiedad. En un principio la intención de Eddie era liberar a su familia del ambiente de la mafia, pero los acontecimientos tomaron un giro inesperado y empezó a verse atraído por el crimen, de hecho, se desenvuelve bastante bien en este mundo.

Netflix se pronuncia sobre la segunda

"Estamos encantados de que la serie vuelva a Netflix para una segunda temporada, y no podemos esperar a ver qué pasa cuando los mundos del dinero antiguo y el dinero de las drogas choquen una vez más", ha contado a Variety el vicepresidente de contenido de Netflix en Reino Unido. La serie está basada en el universo de la película del mismo creador y título homónimo 'The Gentleman', pero todavía no ha habido cruces de tramas o personajes entre las dos ficciones.