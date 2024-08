Netflix anuncia una serie animada de 'Mafalda' con Juan José Campanella como director

Netflix |

Al ritmo de la banda sonora de '2001: una odisea en el espacio', Netflix ha anunciado su nuevo proyecto de animación: 'Mafalda'. La tira de prensa argentina creada por el humorista gráfico Quino entre 1964 y 1973 y protagonizada por la niña homónima cobrará vida en la pequeña pantalla de la mano de la plataforma. Lo hará 60 años después de la creación del famoso cómic, para ofrecer de nuevo un reflejo de la clase media argentina y de la juventud progresista.

Así lo vemos en el anuncio que ha hecho Netflix, en la que poco a poco va apareciendo la protagonista para terminar controlando un globo terráqueo. Y es que en la tira de prensa de la que es original, Mafalda se muestra siempre preocupada por la humanidad y la paz mundial, rebelándose contra la realidad que le han dejado sus mayores. Es por eso que, en el vídeo publicado, levanta su dedo para alterar la rotación natural de la Tierra.

Quien se pondrá al frente del proyecto será Juan José Campanella, ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2002 y 2010. En un comunicado, el director argentino ha recordado lo importante que fue para él descubrir a Mafalda y conocer personalmente a Quino, aunque ha destacado que se enfrenta al "desafío más grande" de su vida: "Es nuestra la obligación de preservar el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino. Sabemos que no podemos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar. Pero soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos. Y aunque haya cosas reservadas solo para adultos, podamos todos largar una carcajada en familia, y por qué no, ir al diccionario de vez en cuando".