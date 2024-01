Por Beatriz Prieto |

El 22 de septiembre del pasado año, Óscar Díaz se hacía con la silla azul de 'Pasapalabra' al vencer a Fernando y, desde entonces, el madrileño ha sido el rival del, más veterano concursante, Moisés Laguardia durante más de tres meses. Por esa razón, este martes 16 de enero, al cumplir 75 programas como parte del arrollador concurso de Antena 3, Óscar quiso hacer balance de su experiencia y compartirlo con sus seguidores en sus redes sociales.

Moisés y Óscar en 'Pasapalabra'

"Al comienzo de muchos de estos programas en 'Pasapalabra',, somatizado en forma de temblor (por suerte, imperceptible para el espectador) que se apoderó de mi pierna derecha mientras intentaba poner los pensamientos en orden y atinar con las respuestas", confesaba Óscar quien, aunque "suena a topicazo empalagoso", ". Qué decir ahora".

El concursante dejó claro que "no le pongo un solo 'pero' a mi estancia, aunque, como es obvio, ha habido momentos mejores y peores". "Pero todo he intentado aprovecharlo, los buenos momentos para respirar hondo y coger impulso, las malas rachas para motivarme y buscar revulsivos, especialmente cuando la vida enreda", matizó Óscar, quien estaba "disfrutando una barbaridad de mi estancia en el programa" porque "me encanta competir, aunque las derrotas las aparco en cuestión de segundos y procuro llevarlas lo mejor posible".

Sus palabras a Moisés

Óscar también tuvo palabras para "un rival de gran talla como Moisés": "Tenerlo al lado es uno de los mayores alicientes. Moisés aúna esfuerzo, capacidad, talento, retentiva y manejo de los tiempos, y una referencia así solo sirve para mejorar". "Además, también tengo que agradecerle su cercanía cuando las luces se apagan y compartimos momentos a solas, antes de empezar a grabar", dedicó el madrileño, para quien entonces la figura de su contrincante "crece aún más, aunque todo esto pase desapercibido para los espectadores".

"También se merece lo mejor el equipo en pleno, los que están delante (empezando por el titánico Roberto Leal) y los que están detrás, aquí y allá, engrasando una maravillosa máquina que lleva felicidad a muchos millones de hogares", dedicó Óscar, agradecido también con "los invitados que nos apoyan en cada programa y nos abren una ventana a su mundo durante tres días". "75 programas, 75 oportunidades, 75 ilusiones, 75 aventuras. Ojalá lleguen más", concluyó el madrileño.