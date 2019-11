Óscar Jaenada: "La figura de Hernán Cortés en México es muy distinta a la que conocemos en España"

"La figura de Hernán Cortés en México no tiene nada que ver con lo que se cuenta en España". Así de tajante se muestra Óscar Jaenada, protagonista de la ambiciosa producción de Amazon Prime Video, acerca de una de las figuras más controvertidas de la historia de España y Latinoamérica. El actor catalán da vida al conquistador y/o asesino sanguinario, según quien lo analice, en 'Hernán'. La serie, dividida en 8 episodios y que según la mexicana Dopamine -coproductora junto a la española Onza-, es "la mayor superproducción histórica de ficción televisiva rodada en español", se estrena en la jueves 21 de noviembre.

Óscar Jaenada, en la presentación de 'Hernán'

Durante la presentación del proyecto, celebrada este martes 19 en la Casa de México de Madrid, el actor no ha tenido reparos a la hora de abordar una "dicotomía" que para él supuso un "enorme atractivo" a la hora de firmar como protagonista. "Es increíble que, después de 500 años, dos países tan parecidos tengamos una opinión tan diferente acerca del mismo hecho", reflexiona Jaenada. Desde su experiencia a ambos lados del Atlántico -'Hernán' se ha rodado en localizaciones naturales y también construidas expresamente en México y España-, opina que en nuestro país cunde el "desconocimiento" sobre "quién fue, qué hizo y por qué lo hizo".

"En España se dice que fue un tipo que fue a América y que conquistó México, que allí había indios, salvajes, que hacían torturas, que vivían en chozas. Algo muy denostado, muy básico", define. El estudio del personaje, basado en ponencias de profesores de universidad -entre los que destaca a César Mohino, estrecho colaborador del proyecto-, historiadores y visitas al museo antropológico, le dio a entender que "nada de eso era verdad". "Cortés exigió escribir a Díaz del Castillo -a quien se atribuye la autoría de la 'Historia verdadera de la conquista de la Nueva España'- la belleza de Tenochtitlán, un lugar espectacular en el que vivían 250.000 personas en Londres vivían 60.000", apunta el intérprete.

Disculpas históricas

En marzo de este mismo año, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey de España, Felipe VI, y al papa Francisco, para que se disculpasen con los pueblos originarios de lo que hoy es México "por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos". Recién llegado de promocionar la serie en territorio azteca, asegura que "en México no se le considera un tipo político ni enviado por el rey, sino un sanguinario que vino a eliminar a los indios, algo que, a su juicio, "tampoco es verdad". "Creo que la historia está hecha a base de conquistas. A nosotros nos han conquistado muchas veces, a ellos solo una. Eso tendrá que ver en cómo se toman esa conquista", razona el actor.

Jaenada no comprende que "el Ministerio de Cultura ponga un tuit en 2019 diciendo que no va a hablar sobre los 500 años de la conquista para no herir sensibilidades después de cinco siglos". Sin tapujos, lanza una pregunta al aire: "¿A quién coño vamos a herir? Si ya estarán todos muertos". Por eso, reivindica la necesidad de estrenar un proyecto como este: "Creo que no se ha contado y hay que contarlo bien, quitarse ese miedo, acabar con ese silencio y recordar quién fue Hernán Cortés, qué le pasó a él y a sus hombres y qué se encontraron, cuál fue realmente la historia de España y la de México".

Sobre el proyecto que Bardem prepara para la misma plataforma con Spielberg como productor -'Cortés', será su título-, Jaenada apuesta por la competencia sana y asegura que está "deseando como agua de mayo" ver el trabajo de su compañero. "Y sé que él el mío", añade. "Lo que nos interesa a los dos es la historia y saber más. Yo encantado, y más de que sea Javier", zanja lejos de cualquier disputa.

No hay una coma política en el guion

Para terminar, Jaenada destaca el carácter histórico del proyecto, fuera de interpretaciones políticas que se pueden ver representadas en la actualidad. "La prueba de que queríamos hablar de historia es que hemos vendido el producto a History Channel", apostilla el protagonista. Aunque está seguro de que que se va politizar de alguna manera, "porque siempre pasa", asegura que "no hay una coma política en el guion".

Efectos especiales y reparto de altura

Para recrear escenarios tan espectaculares como la ciudad azteca de Tenochtitlan, 'Hernán' ha contado con la empresa de efectos especiales El Ranchito, conocidos por su trabajo en 'Juego de Tronos'. En cuanto al reparto, Óscar Jaenada está acompañado de actores tan reconocidos como Víctor Clavijo (Capitán Cristóbal de Olid), Michel Brown (Capitán Alvarado), Dagoberto Gama (Moctezuma), Jorge Guerrero (Xiconténcatl), Almagro San Miguel (Capitán Sandoval), Ishbel Bautista (Marina/Malinche), Aura Garrido (Doña Juana) y Miguel Ángel Amor (Bernal Díaz del Castillo).