Pedro Sánchez no titubea frente a Ana Rosa Quintana en un careo personal: "No describe, está opinando"

El 4 de julio de 2023, Ana Rosa Quintana recibía a Pedro Sánchez en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. Tras acudir a 'El hormiguero', 'El intermedio' o 'Salvados', el Presidente del Gobierno ha dado una de sus entrevistas más esperadas, sobre todo si tenemos en cuenta que el líder del PSOE no visitaba a Ana Rosa Quintana desde hace cuatro años. "Usted tiene más canas y yo soy rubia", empezaba diciendo la conductora, sacándole una sonrisa al político, que decía estar encantado de estar allí. "Un placer estar hoy aquí Ana Rosa, me alegro de que me haga esta entrevista porque significa que está bien y al final la salud es lo más importante", decía Sánchez, lanzando una frase de apoyo a la presentadora.

"Hay que hablar de pactos, de las elecciones, de las encuestas, de Bildu, de Esquerra...", presentaba Quintana, siendo interrumpida entonces por Pedro Sánchez, que incluía también otros temas muy importantes. "", añadía el del PSOE. "Son muchísimos temas que interesan a todo el mundo", decía la presentadora, lanzando la primera pregunta sobre por qué le molesta tanto el término "Sanchismo".

"El Sanchismo es una burbuja de mentiras, manipulaciones y maldades. En algunos medios se han sobrepasado todas las líneas rojas. He escuchado que soy un golpista, prepotente, obseso del Falcon. Se ha llegado a decir la barbaridad de que soy un filoetarra", contestaba Sánchez.

Ana Rosa Quintana pasaba entonces a un asunto que se ha repetido en varias ocasiones durante la entrevista: los cambios de opinión de Pedro Sánchez. "Usted ha cambiado de opinión en reiteradas veces", empezaba la presentadora, refiriéndose a cómo el Presidente del Gobierno cedió en Cataluña. "Yo respeto su opinión. Las opiniones, afortunadamente, en nuestro país son libres. Estamos en un país democrático y usted puede opinar lo que quiera, pero una cosa son las opiniones y otra cosa son los hechos", señalaba Sánchez.

"Usted nunca jamás iba a quitar la sedición, nunca iba a modificar la malversación...", le echaba en cara Quintana. "¿Me permite responder? Usted y yo podemos estar en las antípodas ideológicas, pero una cosa es la opinión y otra cosa son los hechos", repetía Pedro Sánchez. "No le estoy diciendo que ha mentido, le estoy diciendo que ha cambiado de opinión", insistía la presentadora.

"Lo que le quiero decir con esto es que yo cambié para lograr un objetivo que es la convivencia en Cataluña. Y otra cosa es lo que hace el señor Feijóo, que dijo que si tenía que perder el gobierno de Extremadura lo perdería. ¿Para qué? ¿Para abrir las puertas a la ultra derecha? Pues a mí me parece que eso sí es un cambio de opinión de 180º", soltaba el Presidente del Gobierno, exponiendo al líder del Partido Popular.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista ha llegado al hablar de Bildu. "Insisto, usted puede opinar lo que considere", decía Sánchez a una intervención de Ana Rosa Quintana. "Yo no opino, yo describo", saltaba ella, ofendida por lo que le acababa de decir el Presidente del Gobierno. "No, no describe, está opinando y está diciendo que estamos gobernando con Bildu y no estamos gobernando con Bildu", zanjaba Pedro Sánchez, dejando casi sin palabras a la presentadora.