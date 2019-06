11 momentos surrealistas de 'Pretty Little Liars'

Basada en una saga de libros creada por la escritora estadounidense Sara Shephard, 'Pretty Little Liars' aterrizó en la pequeña pantalla en junio de 2010 para contarnos la historia de un grupo de amigas formado por Aria Montgomery (Lucy Hale), Spencer Hastings (Troian Bellisario), Hanna Marin (Ashley Benson) y Emily Fields (Shay Mitchell), cuyas vidas cambian radicalmente tras la desaparición de Alison DiLaurentis (Sasha Pieterse), la líder de su pandilla. Gracias a la intriga de sus tramas consiguió encandilar rápidamente a los espectadores de todo el mundo, que esperaban ansiosos la emisión de cada capítulo para descubrir la identidad de A.

1 El coche estampado contra la casa

Tras siete temporadas en emisión y la eterna duda de quién era la persona que se escondía detrás de las iniciales A y A.D.,, momento en el que se desveló la gran incógnita. Hasta ese esperado instante. Los guionistas de la ficción dieron rienda suelta a su imaginación y crearon todo tipo de tramas, algunas mucho más complicadas de creer que otras. Desde FormulaTV queremos rescatar una de las series de televisión que mejor supo cómo mantener en vilo a sus espectadores con historias en las que no faltó de nada,que vivimos con las protagonistas de 'Pequeñas mentirosas'.

Un coche se estrella contra la casa de Emily en 'Pequeñas mentirosas'

Durante los siete años que se mantuvo en emisión, las protagonistas de 'Pretty Little Liars' vivieron situaciones peliagudas que pusieron su vida en peligro en más de una ocasión. Los ataques se producían cuando menos lo esperábamos, sobre todo para asustar a las cuatro amigas y que el miedo se apoderada de ellas, como aquella secuencia en la que un coche atravesó el salón de la casa de la familia de Emily en el séptimo episodio de la cuarta temporada. El vehículo invadió la habitación con una facilidad abrumadora, como si las paredes de la casa estuviesen construidas con papel. A pesar de la magnitud del accidente, milagrosamente nadie resultó herido. Eso sí, la casa estuvo durante semanas en proceso de reconstrucción, una excusa perfecta para que Emily y su madre buscaran un nuevo alojamiento de manera temporal.

2 Una Navidad muy sexy

Caleb, Toby, Ezra y Paige en 'Pequeñas mentirosas'

Cuando estas siendo amenazada por un psicópata que te hace la vida imposible con sus mensajes anónimos y sus macabras ideas quizá lo último que se te pase por la cabeza sea celebrar la Navidad. Sin embargo, en el episodio 13 de la quinta temporada, Aria, Spencer, Hanna y Emily se olvidaron de todo por un día y decidieron celebrar la Navidad como cualquier ser humano. Así pues, acudieron incluso al baile del instituto, pero lo que no pudieron es pasar la noche con sus respectivas familias debido a una tormenta. No obstante, lograron vivir una velada amena todos juntos, incluidas sus respectivas parejas. Quizá lo que no esperaban ninguna de las cuatro amigas es que Ezra, Toby, Caleb y Paige aparecieran por la escalera ataviados con ropa navideña muy sexy y provocativa, toda una declaración de intenciones a sus novias. Otra cosa no, pero el amor nunca faltó en la serie.

3 Las abejas asesinas

Ella es atacada por unas abejas en 'Pequeñas mentirosas'

Alison, Aria, Hanna, Spencer y Emily no fueron las únicas que sufrieron las consecuencias de las maldades de A. Sus familias y parejas también fueron víctimas de las locuras y los planes de esa misteriosa figura que quería amargarles la existencia. Ella, madre de Aria y personaje interpretado por la actriz Holly Marie Combs (a la que muchos recuerdan por dar vida a Piper en 'Embrujadas'), tuvo un gran susto por culpa de unos molestos insectos que se colaron en su coche. En concreto, en el quinto capítulo de la cuarta temporada, titulado "¡Gamma, Zeta, muere!", un enjambre de abejas apareció de repente en su vehículo cuando se disponía a arrancar. Por fortuna, Aria acababa de darse la vuelta tras conversar con ella y pudo acudir a rescatarla. En este caso, A no quiso acabar con la vida de Ella porque avisó a Aria de lo que le estaba ocurriendo a su madre, lo que permitió que solo sufriera unas cuantas picaduras.

4 Una serpiente en el probador

Spencer es atacada por una serpiente en 'Pequeñas mentirosas'

Muchos probadores de tiendas de ropa te obligan a estar con los ojos bien abiertos para evitar que indeseados se cuelen y vean más de la cuenta. En el undécimo episodio de la tercera temporada Spencer no tuvo ese problema cuando se fue de compras con Cece, más bien todo lo contrario. Mientras se probaba nuevos modelitos, alguien la encerró y, casualmente, una serpiente salió de una caja de zapatos que se encontraba en el probador, impidiendo que Spencer pudiese salir para evitar ser atacada por el animal. Por suerte Cece escuchó los gritos de pánico y llegó a tiempo para ayudarla y acabar con la víbora, que murió tras ser golpeada en repetidas ocasiones con la pierna de un maniquí, lo primero que Cece encontró a su alcance y convirtió en el arma perfecta.

5 Jugando a ser cirujanas

Las chicas se quitan ellas solas los chips en 'Pequeñas mentirosas'

Cuando las chicas descubrieron que tenían microchips implantados en el cuello se percataron de que A podía hacer con ellas lo que quisiera porque sabía en todo momento dónde se encontraban exactamente. Por este motivo, para no facilitarle sus posiciones, las cuatro amigas tuvieron que idear un plan para librarse de esos chips. Acudir al hospital no era una buena opción porque iban a ser bombardeadas con preguntas, así que Hanna y Spencer tuvieron la genial ocurrencia de ejercer ellas mismas de cirujanas y quitarse unas a otras los chips. Quizá esa tampoco era la mejor opción, pero Hanna aseguró que había visto tutoriales en Internet de cómo hacerlo, por lo que la misión iba a ser pan comido.

6 Madres que desaparecen y aparecen por arte de magia

Ashley, Veronica, Ella y Pam en 'Pequeñas mentirosas'

Gracias a la unión que había entre sus hijas, Ella, Ashley, Veronica y Pam también entablaron una amistad y compartieron alguna que otra secuencia juntas. No era muy común que se dieran este tipo de escenas, pero cuando las cuatro madres se reunían las risas estaban aseguradas. En el noveno episodio de la sexta temporada, mientras sus hijas celebraban un baile de fin de curso privado porque les habían prohibido acudir al del instituto, ellas decidieron amenizar la noche con unas cuantas copas de vino, lo que les llevó a acudir al hogar de la familia DiLaurentis para cantarle las cuarenta al padre de Alison, pero en la casa no había ni rastro de él. Lo que sí escucharon fueron unos ruidos en el sótano, por lo que decidieron bajar e investigar, quedando encerradas sin posibilidad de pedir ayuda. Sin embargo, por arte de magia y sin saber todavía cómo, en el siguiente episodio ya habían conseguido salir y nadie recordaba aquella situación.

7 Mona y su tacón

Mona descubre un arma en su tacón en 'Pequeñas mentirosas'

La habilidad de Mona para hacer todo tipo de cosas era sorprendente. No solo consiguió engañar a nuestras protagonistas en diversas ocasiones, también demostró que era lo suficientemente inteligente y mañosa para salir airosa de cualquier situación. Según el dicho, mujer precavida vale por dos, algo que Mona llevaba a rajatabla pues siempre iba preparada para defenderse de lo que hiciese falta, tal y como demostró en el décimo episodio de la sexta temporada, cuando las chicas desvelan la verdadera identidad de Cece y Alison descubre que en realidad es su hermana y que ha vivido engañada durante mucho tiempo. Mientras conocíamos la historia, Aria, Spencer, Emily, Hanna y Mona estaban encerradas, pero su libertad llegó gracias a Mona, que inesperadamente sacó de su tacón un gran pincho de hierro con el que pudo romper el cristal, abrir la puerta y despejar el camino.

8 La facilidad para robar un coche

Hanna roba el coche de Leslie en 'Pequeñas mentirosas'

Para averiguar quién era la persona que les estaba haciendo la vida imposible, Hanna, Aria, Spencer, Emily y Alison hicieron todo lo inimaginable, muchas veces acciones que se salían de lo legal. En el sexto episodio de la sexta temporada, Hanna y Spencer unieron fuerzas para conseguir el coche de Lesli y poder rastrearlo en busca de alguna pista. Conseguirlo fue asombrosamente sencillo, sobre todo porque solo hizo falta una mentira para que Hanna convenciera al aparcacoches y que este le diera las llaves del vehículo. Lo que no nos encaja es que Lesli acababa de dejar su coche para entrar al restaurante, por lo que no era muy complicado recordar la cara de la auténtica dueña. No obstante, el tema de robar coches era algo recurrente, incluso Mona se atrevió a abrir un vehículo ajeno con un simple gancho y con toda la facilidad del mundo.

9 La cabeza rodante de Noel

La cabeza Noel en 'Pequeñas mentirosas'

Son varias las muertes que hemos presenciado en 'Pequeñas mentirosas'. Algunas eran fingidas, como la de Alison o la de Mona, otras fueron asesinatos y otras muertes accidentales. En este último grupo se incluye el fallecimiento de Noel Kahn, aunque su muerte también merece el premio a la más absurda y surrealista de todas. El joven intentó acabar con las cinco protagonistas encerrándolas con ayuda de Jenna en una antigua casa, pero con tan mala suerte que le salió el tiro por la culata y el que acabó muriendo fue él. En concreto, cuando se disponía a matar con un hacha a Hanna y a Emily, Noel fue golpeado por las chicas, cayendo justo sobre su propia hacha y decapitándose accidentalmente. Por si no nos habían quedado claro lo sucedido, nos mostraron explícitamente cómo su cabeza rodaba escaleras abajo para terminar a los pies de Aria, Spencer y Alison.

10 El sueño musical de Aria

Mona, Ezra y Aria en el sueño musical en 'Pequeñas mentirosas'

Son varias las ficciones que cuentan con un episodio musical, desde 'Anatomía de Grey' hasta 'Scrubs' o 'Buffy, cazavampiros', sin embargo, no siempre se obtiene un buen resultado y a veces incluir escenas recreando un musical termina siendo un lastre. Esto fue lo que sucedió en el episodio 17 de la séptima temporada de 'Pequeñas mentirosas', cuando los guionistas quisieron incluir una escena musical en la trama y, como no quedaba bien en ninguna parte, optaron por meterla con calzador haciéndola pasar por un sueño de Aria. Aunque se trata de la imaginación de una de las protagonistas, la secuencia resulta de lo más surrealista, sobre todo si tenemos en cuenta que en ella Ezra viste como un preso, está esposado y es agredido, todo ello mientras Mona baila y canta y Aria aparece medio vestida de novia.

11 Los óvulos robados

Alison y Emily con sus bebés en 'Pequeñas mentirosas'

Una de las tramas más sorprendentes fue la protagonizada por Emily cuando A decidió robar los óvulos que esta había donado para poder ganar un poco de dinero. En ese momento nadie entendía para qué quería A esos óvulos. Para comprender toda esta historia tuvimos que esperar unos cuantos episodios, hasta que descubrimos que Alison estaba embarazada y no por el método tradicional, sino que habían aprovechado su estancia en el hospital para introducirle en su útero los óvulos fecundados de su amiga. Así pues, de la noche a la mañana Alison y Emily iban a convertir en madres por obra y gracia de A. Lo mejor de todo fue cuando la historia se completó al desvelarse que el padre era Wren. Quizá lo que A desconocía era que esos bebés iban a unir todavía más a Alison y a Emily, que después de mucho tiempo se dieron una oportunidad como pareja e intentaron formar una familia.